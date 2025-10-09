Bahçelievler Belediyesi'nden Park Açılışı ve Bisiklet Dağıtımı

BAHÇELİEVLER Belediyesi, iki etkinliği aynı günde gerçekleştirdi. Yenibosna Mahallesi'nde revizyon çalışmaları tamamlanan Atilla Gökçe Parkı'nın açılışıyla birlikte 35'inci Bisiklet Dağıtım Töreni gerçekleştirildi.

İstanbul Bahçelievler İlçesi Yenibosna Mahallesi Öksüz Sokak'ta bulunan Atilla Gökçe Parkı, kapsamlı bir revizyonun ardından hizmete açıldı. Park alanı 6 bin 847 metrekareden 8 bin 110 metrekareye çıkarıldı. Yenilenen parkta iki yeni çocuk oyun alanı, kauçuk güvenli zemin, modern fitness alanı ve basketbol sahası yer aldı. Ayrıca 85 adet yetişkin ağaçla yapılan peyzaj düzenlemesi, yeni piknik üniteleri, banklar ve enerji tasarrufu sağlayan led aydınlatma sistemiyle park daha modern ve işlevsel bir hale getirildi.

'BUGÜNLE BİRLİKTE 3 BİN 500 BİSİKLET DAĞITTIK'

Törende konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, çevreye ve çocuklara yönelik yatırımların süreceğini belirterek, "Geçen ayın bisikletlerini veriyoruz, ekim ayınınkini de vereceğiz. Toplamda bugünle birlikte 3 bin 500 bisiklet dağıtmış oluyoruz" dedi.

'ELEŞTİRİYE HER ZAMAN AÇIĞIZ'

Başkan Bahadır, "Her zaman söyledim, burada da tekrar söylemek istiyorum, Yanlışımız varsa, katkı sağlamak isteyen varsa eleştiriye yürekten açığız. Bize örnek gösterirlerse yaparız. Amacımız Bahçelievler'i daha güzel, daha yeşil, daha yaşanılır bir hale getirmek" diye konuştu.

'KIRTASİYE YARDIMIYLA 72 MİLYON TL'LİK DESTEK VERDİK'

Başkan Bahadır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"1.200 liradan toplamda 72 milyon liralık bir destek sağladık. Bundan büyük mutluluk duyuyorum. Bunu da bizimle anlaşmalı esnaf arkadaşlarımızla yaptık. Yaklaşık 600 esnafla iş birliğimiz var. Parayı Bahçelievler'deki esnaflarımıza döndürüyoruz. Biz istiyoruz ki küçük esnafımız kazansın. Başka ilçelerden ya da zincir marketlerden de alınabilirdi ama biz istiyoruz ki bizim esnafımız kazansın. Üniversite burs kayıtları 4 Ekim'de başladı, ay sonuna kadar devam edecek. 6 bin lira burs vereceğiz. Nakit olarak 6 taksitte ödenecek. Özellikle il dışına giden öğrencilerimiz için bu desteği sağlıyoruz."