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Devlet Bahçeli'den, Rahmi Koç'a Destek: Soruşturma Başlatılması Yanlıştır

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, iş insanı Rahmi Koç hakkında bir fıkra nedeniyle soruşturma açılmasını eleştirerek, Koç'un Türkiye'ye hizmet etmiş değerli bir iş insanı olduğunu ve bu tür bir hedef almanın yanlış olduğunu belirtti.

(ANKARA)- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, iş insanı Rahmi Koç hakkında soruşturma açılmasına tepki göstererek, "Sayın Rahmi Koç'un, samimi bir sohbet ortamında yaptığı bir latife üzerinden kendisine yönelik soruşturma başlatılması yanlıştır. 95 yıllık ömründe, aldığı aile terbiyesi ve duruşuyla Türkiye'ye hizmet etme arzusu taşıyan değerli bir iş insanının kabul edilemez tabirlerle hedef alınmasını doğru bulmuyoruz" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, iş insanı Rahmi Koç'un İzmir'deki Amerikan Hastanesi'nin açılışında anlattığı fıkra nedeniyle hakkında soruşturma açılmasına tepki gösterdi. Bahçeli, konula ilgili yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Koç Topluluğu 100 yıldır ülkemizin kalkınma hamlesinde önemli sorumluluklar üstlenmiştir. İstihdama katkı sağlayan güzide yatırımlarının yanı sıra, Türkiye'nin milli hedeflerini sahiplenerek Cumhuriyetimizin yüksek bir seviyeye erişmesi hedefinde de her zaman sorumlu bir anlayışla hareket etmiştir."

Tam da 100. kuruluş yıldönümünü başarılı ve görkemli bir şekilde kutladığı dönemde, yine aynı topluluğa ait olan İzmir'deki bir hastane açılışında Sayın Rahmi Koç'un, samimi bir sohbet ortamında yaptığı bir latife üzerinden kendisine yönelik soruşturma başlatılması yanlıştır.

95 yıllık ömründe, aldığı aile terbiyesi ve duruşuyla Türkiye'ye hizmet etme arzusu taşıyan değerli bir iş insanının kabul edilemez tabirlerle hedef alınmasını doğru bulmuyoruz."

Kaynak: ANKA
Bahçeli: Rahmi Koç'a yaptığı bir latife üzerinden soruşturma başlatılması yanlıştır

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