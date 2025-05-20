Bahçeli'den Galatasaray'a Şampiyonluk Kutlaması

Bahçeli'den Galatasaray'a Şampiyonluk Kutlaması
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'de 25. kez şampiyon olmasının ardından yaptığı sosyal medya paylaşımında, futbolcuları, teknik kadrosu ve taraftarları tebrik ederek Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ı kutladı.

Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2024-2025 Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 25'inci defa şampiyonluğa ulaşan Galatasaray Futbol Kulübünü, yeşil sahada ter döken futbolcuları, teknik kadroyu, elbette coşku ve heyecan içinde takımlarını kesintisiz şekilde destekleyen taraftarları gönülden kutluyorum. Şampiyon Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Betül Bilsel - Güncel
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