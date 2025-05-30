Bahçeli'den Fatih Karagümrük'e Tebrik

(ANKARA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Süper Lig'e yükselen Fatih Karagümrük Spor Kulübü'nü tebrik etti.

MHP'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, Süper Lig'e çıkma başarısı gösteren Fatih Karagümrük Spor Kulübü Başkanı Sayın Süleyman Hurma'yı telefonla arayarak kendisini, teknik heyeti ve futbolcuları tebrik etmiş, ayrıca bundan sonraki mücadelelerinde Fatih Karagümrük Spor Kulübü camiasına başarılar dilemiştir." ifadeleri kullanıldı.