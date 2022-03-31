Bahçeli, Avrupa şampiyonu olan güreşçileri tebrik etti Açıklaması - Haberler

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Bahçeli, Avrupa şampiyonu olan güreşçileri tebrik etti Açıklaması

AA - Esin Işık - Güncel
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Bahçeli, Avrupa şampiyonu olan güreşçileri tebrik etti Açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan güreşçileri tebrik etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan güreşçileri tebrik etti.

Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda, serbest stil müsabakalarında yürek ve bilek gücüyle kazandıkları iki altın madalyayla Türkiye'nin haklı gururu olan milli sporcularımız Taha Akgül ile Feyzullah Aktürk kardeşlerimi gönülden kutluyorum." ifadesini kullandı.

Gümüş madalya kazanan Süleyman Atlı ile bronz madalya kazanan Recep Aktaş, Muhammet Akdeniz ve Osman Göçen'i de tebrik eden Bahçeli, şunları kaydetti:

"Türk bayrağını dalgalandıran milli sporcularımız kuşkusuz milletimize büyük bir sevinç yaşatmıştır. Bunun yanında Güreş Federasyonumuzu, milli takım antrenörlerimizi, aynı şekilde tüm teknik heyetimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Şampiyonlarımızın gözlerinden öpüyorum ve hepsine birden helal olsun diyorum."

AA / Esin Işık - Güncel

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