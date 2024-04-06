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Bağımsız Hekimler Birliği, Bursa Tabip Odası seçimi için aday tanıtım toplantısı düzenledi

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"Bağımsız Hekimler Birliği" oluşumu üyesi doktorlar, 21 Nisan'da yapılması planlanan Bursa Tabip Odası seçimi için aday tanıtım toplantısı düzenledi.

Bursa Akademik Odalar Birliği'nde (BAOB) gerçekleştirilen toplantıda konuşan Bursa Tabip Odası Başkan adayı Ünal Kurtoğlu, hekimlik mesleğinin her geçen gün güç kaybettiğini söyledi.

Hekimlerin yoğun iş yükü yanında maddi ve manevi problemlerle de baş etmeye çalıştığını anlatan Kurtoğlu, "Bağımsız Hekimler Birliği olarak, hekimlerde birlik vizyonu yüklenmesi gereken en önemli kurumun Türk Tabipleri Birliği (TTB) olması gerektiği kanaatindeyiz. Bağımsız Hekimler Birliği, hiçbir ayrım yapmaksızın tüm hekimlerimizi Tabip Odası çatısı altında toplamak için yola çıktı." diye konuştu.

Kurtoğlu, bu seçimin bir bayrak yarışı olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"21 Nisan'da Bursa Tabip Odası Olağan Seçimli Genel Kurulu yapılacak. Temennimiz, Bursa Tabip Odası, seçimde kardeşlik yürüyüşü ve medeniyetiyle halkımıza örnek olsun. Seçimdeki rekabetimiz fakülte sıralarında sınavlardaki tatlı rekabetten ibaret olacaktır. Biz kazanırsak yüce önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün övdüğü ve güvendiği Türk hekimlerini birleştirecek, mesleğimizin itibarını olması gereken en üst düzeylere taşıyacak ve TTB'nin danışılan, sözü dinlenen daha da itibarlı siyaset üstü bir kurum olmasını sağlayacağız."

Konuşmanın ardından adaylar tanıtıldı.

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Kaynak: AA / Güncel

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