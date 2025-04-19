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Bağdat'ta Savunma ve Güvenlik Fuarı Düzenlendi

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Irak'ın Bağdat kentinde düzenlenen 'Savunma, Güvenlik, Askeri Sanayiler ve Siber Güvenlik Fuarı'na Türk firmaları da katılarak ürünlerini sergiledi. Fuara Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani açılış yaptı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, Türk firmalarının da katılımıyla " Savunma, Güvenlik, Askeri Sanayiler ve Siber Güvenlik Fuarı" düzenlendi.

Bağdat Fuar Merkezi'nde 13. düzenlenen fuarın açılışını Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani gerçekleştirdi.

Fuarda Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet ve savunma sanayi alanındaki bazı Türk firmaları da katılım sağlayarak ürünlerini sergiledi.

AA muhabirine konuşan Sarsılmaz Silah Sanayi Anonim Şirketi Uluslararası Satış Müdürü Ödül Öden, şirketlerinin Türkiye'nin en köklü silah üreticilerinden birisi olduğunu ifade ederek, "Irak bölgesi de bu anlamda bizim için son derece önemli olduğu için buraya birçok ürünümüzle katılım sağlıyoruz. Tabancalar, makinalı tüfekler ve piyade tüfekleri gibi ürünlerimizi burada sergiliyoruz." şeklinde konuştu.

Onestechnology firması temsilcisi Tunay Karatekin de, yerli ve milli bir firma olduklarını belirterek, ağırlıklı olarak entegre fiziksel güvenlik sistemleri ve biyometrik kimlik doğrulama sistemi alanında faaliyet yürüttüklerini aktararak, Irak'ın aşama kattettiğini ve buna katkı sağlamak için fuara katıldıklarını söyledi.

On üç yerli ve yabancı şirketin katıldığı fuar, 4 gün sürecek.

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Kaynak: AA / Haydar Karaalp - Güncel
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