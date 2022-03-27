Bağcılar'da kadınların gizlice videosunu çekip paylaşan şüpheli yakalandı - Haberler

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Bağcılar'da kadınların gizlice videosunu çekip paylaşan şüpheli yakalandı

AA - Gökhan Yılmaz - Güncel
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İstanbul'un Bağcılar ilçesinde kadınların gizlice videosunu çekerek sosyal medyada paylaştığı öne sürülen yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.

BAĞCILAR, İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Bağcılar ilçesinde kadınların gizlice videosunu çekerek sosyal medyada paylaştığı öne sürülen yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kadınların cep telefonuyla gizlice videosunu çekip sosyal medyada paylaşarak, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçu işlediği öne sürülen kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, şüphelinin N.M. (30) olduğu tespit edildi. Düzenlenen operasyonda N.M, Yıldıztepe Mahallesi'nde yakalandı.

Şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Bağcılar'da kadınların gizlice videosunu çekip paylaşan şüpheli yakalandı

Bağcılar'da kadınların gizlice videosunu çekip paylaşan şüpheli yakalandı

Bağcılar'da kadınların gizlice videosunu çekip paylaşan şüpheli yakalandı

AA / Gökhan Yılmaz - Güncel

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Bağcılar, Göçmen, Güncel, Haberler

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