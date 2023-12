BAFTA Ödüllü Yönetmen Farah Nabulsi, Filistin'deki Adaletsizlikleri Anlattı

BAFTA ödüllü, aslen Filistinli olan İngiliz yönetmen Farah Nabulsi, "Yaşanan bu gerçek durum içinde adaleti sağlamaya çalışmak, daha çok zihinsel ve duygusal bir travmaydı." dedi.

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu 11. Boğaziçi Film Festivali'nde, Nabulsi'nin "The Teacher" filmi gösterildi.

Gösterimin ardından izleyicilerin sorularını yanıtlayan Nabulsi, filmi Batı Şeria'da çektiğini belirterek, "Bu çok sert bir gerçeklikte geçen bir hikaye. Bu bir dönem draması değil. Çok uzun zaman önce yaşanmış bir şey de değil. Bu nedenle bu 'çok sert bir gerçeklik' dedim ve biz o zorlu şartlarda çekim yaptık." dedi.

Nabulsi, çekimler sırasında büyük sıkıntılar yaşadıklarını ve bunların da filme yansıdığını kaydetti.

"Askeri işgal ve sömürgeleştirme gibi pragmatik sorunlar da var"

Çekimler sırasında yaşanan sorunlardan örnekler veren Nabulsi, şunları aktardı:

"Yaşanan bu gerçek durum içinde adaleti sağlamaya çalışmak, daha çok zihinsel ve duygusal bir travmaydı. Bir taraftan bunları çekip, bir yandan da pozitif olmaya çalıştım. Tabii ki pragmatik problemler de var. Bu, bir yandan gerçeği çekip, pozitif kalmaya çalışırken bir yandan da kendi gerçekliğinin hakkını vermeye çalışmak anlamında zihinsel, duygusal travmadan daha fazlasıydı. Elbette film çekmeye çalışırken etrafınızda askeri işgal ve sömürgeleştirme gibi pragmatik sorunlar da var. Örneğin filmi çekmeye çalışırken, bölgedeki kontrol noktaları çok sinir bozucuydu. Zaten film yapmak çok zor bir iş, özellikle de bağımsız sinema için. Hafta sonlarından birinde herkes hafta sonu tatiline gitti. Dört gün sonra geri döndüler. Çünkü yollar kapalıydı. Böylece 2 gün kaybettik."

Hem Filistin'de yaşayan ve hem Filistin dışında hayatını sürdüren çok sayıda yönetmen olduğuna işaret eden Nabulsi, "Benim her zaman bir ayağım Batı'da, bir ayağım Arap dünyasında. Ben yüzde 100 Arap ve Filistinliyim. Ancak Birleşik Krallık'ta, Londra'da doğdum, büyüdüm, eğitim gördüm. Filistinlilerden bazıları yönetmen oldu. Lübnan'da mülteci kampında doğmuş bir film yönetmeni tanıyorum. Onun bana kıyasla çok farklı bir geçmişi var ve Filistinlilerle farklı bir yönden ilgileniyor. Ben hiç sinema okuluna gitmedim. Ancak bildiğim, film eğitimi alan Filistinli yönetmenler de var." ifadelerini kullandı.

Filistin'de yaşananları gördükten sonra yönetmenliğe yöneldi

Farah Nabulsi, Filistin'e çocukluğunda gittiğini ancak 1988'den sonra pek gidemediğinin altını çizerek, yaklaşık 25 yıl sonra yeniden döndüğü ülkesinde gördüklerinin ardından yönetmenliğe yöneldiğini vurguladı. Bankacılığı bırakıp yönetmenliğe adım attıktan sonra ise önce üç kısa film çektiğini, ardından Teacher adlı uzun metraj filme imza attığını sözlerine ekledi.

Filmin ilk olarak eylülde Toronto'da gösterildiğini ifade eden yönetmen, birkaç gösterimin ardından kısa bir süre sonra da Filistin'e yönelik İsrail saldırılarının başladığını kaydetti. Nabulsi, film gösteriminin yapıldığı her yerde izleyicinin övgüsüyle karşılaştığını söyledi. Kendisine yönelik bir tehdit olup olmadığının sorulması üzerine de Nabulsi, hiç tehdit almadığını ancak filmle ilgili pozitif bir makale yazan gazetecinin tehdit edildiğine dikkati çekti.

Başarılı yönetmen, 2021'de kendisine BAFTA ödülünü kazandıran "Al-hadiya" (Hediye) adlı kısa filmiyle 30'un üzerinde festivalden ödül kazandı. Hediye ve The Teacher filmlerinin senaryosunu yazıp yönetmenliğini üstlenen Nabulsi ayrıca "Oceans of Injustice" ve "Today They Took My Son" adlı filmlerin senaryolarına da imza attı.