Üye Girişi
Haberler
Adalet Bakanı Tunç'tan İmamoğlu'na başlatılan soruşturmaya ilgili açıklama

Bakan Tunç'tan İmamoğlu'na yönelik soruşturmayla ilgili ilk açıklama
Ekrem İmamoğlu hakkında jet hızıyla soruşturma

Paneldeki sözleri başını yaktı! İmamoğlu'na jet hızıyla soruşturma
Özel'den 'aday' sorusuna yanıt: İmamoğlu'nun adı her toplantıda geçiyor

"Adayımız hazır" diyen Özel'e soruldu: Bu isim İmamoğlu mu?
İYİ Parti'den istifa eden Ünal Karaman'ın yeni adresi belli gibi

İYİ Parti'den istifa eden Ünal Karaman'ın yeni adresi belli gibi

Bafralı Sporcu Havalı Tüfek Kategorisinde Türkiye İkincisi Oldu

Bafralı Sporcu Havalı Tüfek Kategorisinde Türkiye İkincisi Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen 'Havalı Silahlar Murat Yılmaz Federasyon Kupası'nda Bafralı sporcu Tuğsem Ecrin Avcı, Yıldız A Havalı Tüfek Kategorisinde Türkiye ikincisi oldu. Şampiyonada 734 sporcu yer aldı ve genç sporcu, ailesi ve antrenörleri tarafından büyük bir gururla destekleniyor.

Mersin'in Erdemli ilçesinde, Türkiye Atıcılık Federasyonu tarafından düzenlenen "Havalı Silahlar Murat Yılmaz Federasyon Kupası"nda Bafralı sporcu ikinci oldu.

Mersin Erdemli Atış Poligonu'nda 18-19 Ocak tarihinde gerçekleştirilen şampiyonaya 734 sporcu katıldı.

Yıldız A Havalı Tüfek Kategorisinde, Havalı Silahlar Murat Yılmaz Federasyon Kupası'nda Bafra Altınkaya Anadolu Lisesi Spor Kulübü sporcusu Tuğsem Ecrin Avcı, havalı tüfek dalında Türkiye ikincisi oldu.

Kulüp Başkanı Necati Alver açıklamasında, "Atıcılık branşı sporcusu Tuğsem Ecrin Avcı, havalı tüfek dalında Türkiye ikincisi oldu. Kendisi bu başarı ile Samsun'umuzu ve Bafra'mızı gururlandırdı. Bu başarıda emeği geçen ailesi ve kulüp antrenörleri Murat Gürsel ile Seda Sağır'ı tebrik ederiz. Öğrencimizin ve diğer sporcularımızın bundan sonraki şampiyonlarında başarılarının devamını dileriz." dedi.

Havalı Silahlar Murat Yılmaz Federasyon Kupası şampiyonanın 23 Ocak'a kadar devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
img

Celal Şengör'den Neşet Ertaş için tepki çeken sözler!
img

Havale ile para gönderenler dikkat! Sistem değişti
img

Görüntü İstanbul trafiğinde kaydedildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
7 yaşındaki oğlunu silahla vuran baba kendini eve kilitledi

Oğlunu silahla vuran cani baba kendini eve kilitledi
ABD'de yeni başkan Donald Trump'ın yıllık kazancı gündemde

ABD başkanının yıllık kazancı ve ayrıcalıkları saymakla bitmiyor
Ünlü bankadan çok konuşulacak altın tahmini

Ünlü bankadan çok konuşulacak altın tahmini
Celal Şengör'den Neşet Ertaş için tepki çeken sözler! 'Hiç duymadım, kimdir bilmiyorum'

Celal Şengör'den Neşet Ertaş için tepki çeken sözler!
Serbest bırakılan 3 İsrailli rehineye verilen çantada bakın neler varmış

Hamas'ın rehinelere verdiği çanta dikkat çekti! Bakın içinde ne varmış
Ödül töreninde ünlü şarkıcının silikonları patladı!

Ödül töreninde ünlü şarkıcının silikonları patladı!

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.