Bafra Ovası'nda pırasa hasadına başlandı

Samsun'un Bafra Ovası'nda pırasa rekoltesinin bu yıl yaklaşık 28 bin ton olması bekleniyor.

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, AA muhabirine, Bafra Ovası'nda yaklaşık 7 bin dekar alanda pırasa ekimi yapıldığını söyledi.

Dönüm başına 4-4,5 ton pırasa hasadı yapıldığını belirten Tosuner, "Havalar soğuduktan sonra 5-6 tona çıkıyor. Bugünden hesap edersek yaklaşık 28 bin ton pırasa beklentimiz var. Havalar soğuk giderse bu rakam 35-40 bin tona kadar yükselecek." dedi.

Havaların sıcak olduğuna dikkati çeken Tosuner, "Havalar sıcak olunca pırasa tüketiminde düşüş oluyor. Soğuk havalarda yüzde 50 tüketiliyorsa, sıcak havalarda tüketim yüzde 10'a kadar düşüyor. Bir dönümde 7-8 ton pırasa elde edilmesi lazım. Ancak çiftçiler, '4 tonu alamıyorum' diyor." ifadelerini kullandı.

Doğanca Mahallesi'nde pırasa üretimi yapan Adem Kurt, havaların soğumasıyla fiyatların artacağından umutlu olduklarını söyledi.