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Bafra'da kavun hasadında 60 bin ton rekolte hedefi

Bafra'da kavun hasadında 60 bin ton rekolte hedefi
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Samsun Bafra Ovası'nda 10 bin dönümde kavun hasadı sürüyor. Dönüm başına 6 ton verim alınırken, üreticiler girdi maliyetlerinin yüksekliğinden şikayetçi. Tarlada 10-13 liraya satılan kavun, marketlerde çok daha yüksek fiyata satılıyor.

Samsun'un Bafra ilçesinde 2026 yılında 10 bin dönüm araziye ekimi yapılan kavunda hasat sürüyor.

Bafra Sebze Üreticileri Birliği Başkanı Adem Aşçı, AA muhabirine, Kızılırmak Nehri'nin Karadeniz'e döküldüğü yer olan Bafra Ovası'nda kavun hasadından dönüm başına yaklaşık 6 ton verim aldıklarını söyledi.

Nisan ayında ilk ekimlerin yapıldığını belirten Aşçı, "Bafra Ovası'ndan yaklaşık 60 bin ton rekolte elde etmeyi hedefliyoruz." dedi.

Kavunun tarlada kilogramının 10 ile 13 lira arasında değiştiğini anlatan Aşçı, "Karadeniz'in tamamına, Konya, Ankara ve İstanbul'a da sevkiyatımız var. Bu sevkiyatımızın yanında ihracat olarak Rusya'ya da gönderen arkadaşlarımız var." diye konuştu.

Girdi maliyetlerinin yüksek olduğunu ifade eden Aşçı, şunları dile getirdi:

"Mazot ve gübre olarak çeşitli giderlerimiz oluyor, bu sefer çiftçi emeğinin karşılığını almakta zorlanıyor. Devletimizden fide ve tohum desteğinin artırılmasını istiyoruz. Üretici olarak sattığımız kavun ve diğer sebzeler hangi ürün olursa olsun marketlerde yüksek fiyatlara satılıyor. Biz bunların düzeltilmesini istiyoruz. Bizim tarladan sattığımız ürün marketlerde neden 40 lira, 50 lira olsun? Bu durumun denetlenip neden bu şekilde olduğunun çözülmesini istiyoruz. Çiftçilerimize hayırlı, bol kazançlı seneler diliyorum."

Eşi ile birlikte çiftçilikle uğraşan Serpil Yavuz ise "Bafra Fener Mahallesi'nde oturuyorum. Eşimle 110 dönüm arazide kavun ekimi gerçekleştirdik. Örtü altı ekimleri mayıs ayında yaptık. Haziran sonu gibi de hasada başladık. Topladığımız kavunu 10 ile 12 lira arasında faturalı olarak komisyoncuya satıyoruz." dedi.

Yavuz, "Allah kolaylık versin, çünkü çok emeğimiz var. Emeğimizi alın teri ile kazandığımız için emeğimizin boşa gitmesini istemem. Köyümüzün erkekleri olsun, kadınları olsun emeğimizin karşılığının verilmesini isterim. Şu anki hasattan memnunum, çok şükür." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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