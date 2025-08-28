Bafra'da Geleneksel Sünnet Şöleni Düzenlendi

Samsun'un Bafra ilçesinde, Bafra Belediyesi tarafından geleneksel sünnet şöleni düzenlendi.

Şölen kapsamında 55 çocuk sünnet ettirilerek, aileleriyle birlikte çeşitli etkinliklere katıldı.

Bafra Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün organize ettiği 21. Geleneksel Sünnet Şöleni, şehir içi konvoyuyla başladı.

Üstü açık otobüslere binen çocuklar, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndan Çocuk Trafik Eğitim Parkı'na kadar gezdirildi.

Parkta, çocuklar ve aileleri için mehteran konseri, tiyatro ve illüzyon gösterileri gibi çeşitli eğlence programları gerçekleştirildi.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, burada yaptığı konuşmada, "Sosyal belediyecilik anlayışıyla her yıl geleneksel olarak sünnet şöleni yapıyoruz. Maddi durumu yetersiz ailelerin başvurularını değerlendiriyoruz." dedi

Kılıç, Bafra Devlet Hastanesi ile iş birliği yapılarak bu yıl 55 çocuğun sünnet işlemlerinin yapıldığını kaydetti.

Programa, Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şölen, toplu hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.