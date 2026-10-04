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BAE ve İtalya liderleri bölgesel gelişmeleri ve işbirliğini telefonda görüştü

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BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile İtalya Başbakanı Meloni telefonda görüşerek ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri ele aldı. Liderler, ekonomik ve kalkınma işbirliğinin ortak çıkarlara hizmet edeceğini belirterek Orta Doğu'daki güvenlik ve istikrar çabalarını değerlendirdi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni bölgesel gelişmeleri ele aldı.

BAE resmi haber ajansı WAM'ın haberine göre, Al Nahyan ile Meloni telefonda görüştü.

Görüşmede BAE ile İtalya arasındaki ikili ilişkiler ele alınırken, iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesinin yolları değerlendirildi.

İki lider, özellikle ekonomik ve kalkınma alanlarındaki işbirliğinin güçlendirilmesinin iki ülkenin ortak çıkarlarına hizmet edeceğini belirterek, ortak çalışmaların sürdürülmesi konusundaki kararlılıklarını vurguladı.

Görüşmede ayrıca, başta Orta Doğu'daki gelişmeler olmak üzere bölgede güvenlik ile istikrarın güçlendirilmesine yönelik yürütülen çabalar değerlendirildi.

Kaynak: AA
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