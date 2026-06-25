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BAE Devlet Başkanı Bin Zayid, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile bölgesel gelişmeleri görüştü

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Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Abu Dabi'de bir araya gelerek ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeleri görüştü.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

BAE resmi ajansı WAM'da yer alan habere göre Bin Zayid, ülkesini ziyaret eden Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani'yi başkent Abu Dabi'de kabul etti.

Görüşmede, kalkınma ve ekonomi alanlarda işbirliği başta olmak üzere iki ülke arasındaki ilişkiler ve ortak meseleler masaya yatırıldı.

Kaynak: AA / Laith Anwar Jad#an Al
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