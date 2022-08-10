BACAĞINA YORGUN MERMİ İSABET EDEN EYLÜL ECE: İNSANLARIN HAYATLARIYLA OYNUYORLAR

RİZE'de deniz kıyısında otururken bacağına yorgun mermi isabet eden Eylül Ece İslamoğlu (19), "Böyle zevk için silahla ateş ediyorlar ama insanların hayatlarıyla oynuyorlar.

RİZE'de deniz kıyısında otururken bacağına yorgun mermi isabet eden Eylül Ece İslamoğlu (19), "Böyle zevk için silahla ateş ediyorlar ama insanların hayatlarıyla oynuyorlar. Kafama da kalbime de gelebilirdi. Sakat da kalabilir, ölebilirdim de" dedi.

Olay, önceki akşam Pazar ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Serinlemek için sahile giden Eylül Ece İslamoğlu, denizde yüzdükten sonra kıyıda dinlenmeye başladı. Bir anda ağrı hissettiği sol bacağının kanamasıyla panikleyen İslamoğlu, Kaçkar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İslamoğlu, ilk müdahalenin ardından da Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Buradaki tetkiklerde, İslamoğlu'nun bacağına, yorgun mermi isabet ettiği belirlendi. Ameliyat edilip bacağına saplanan mermi çıkarılan İslamoğlu, tedavisinin ardından taburcu edildi. Soruşturma başlatan polis, silahı ateşleyen kişinin tespit edilip yakalanması için çalışıyor.

'1 SANTİM DAHA İÇERİ GİRSEYDİ SAKAT KALABİLİRDİM'

Yaşadıklarını anlatan Eylül Ece İslamoğlu, "Denizden çıktım, sahilde arkadaşlarımla otururken bir anda 'Pat' diye bir ses duydum. Ama silah sesi değildi sanki taş sesi gibiydi. Sonrasında bacağımda bir ağrı oluştu, baktığımda kan akıyordu. Ben ne olduğunu anlamadım, arkadaşlarım kurşun olduğunu söylediler. Çevredekiler geldiler, kucaklayıp hastaneye götürdüler. Ameliyata alınarak bacağımdaki kurşun çıkarıldı. Kurşun 1 santim daha içeriye girseydi sakat kalabilirdim. Şu an bir ay boyunca yürüyemeyeceğim" dedi.

'BÖYLE BİR ŞEYİN BENİ BULACAĞINI DÜŞÜNMEZDİM'

Silahla rastgele ateş edenlerin insanların hayatıyla oynadığını belirten İslamoğlu, 'Böyle bir şeyin denizde gelip de beni bulacağını hiç düşünmezdim. Önceki hafta da Ardeşen'de evin içine yorgun kurşun girmiş. Böyle zevk için silahla ateş ediyorlar ama insanların hayatlarıyla oynuyorlar. Kafama da kalbime de gelebilirdi. Sakat da kalabilir, ölebilirdim de. Bacağımdan çıkarılan kurşun kriminale gönderildi. Eğer silah ruhsatlıysa ya da önceden suça karıştıysa tespiti yapılabilecek. Büyük ihtimalle ruhsatsız silahtır, bulmak çok zor" ifadelerini kullandı. (DHA)