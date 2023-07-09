Babasının köyünü ziyaret eden Mbappe kaçırılma ihtimaline karşı zırhlı araçlarla korundu

Fransız devi PSG'nin gol makinesi Kylian Mbappe babasının Kamerun'daki evini ziyaret etti. Kaçırılma tehlikesine rağmen babasının yanına giden dünyaca ünlü golcüye kalabalık bir koruma ordusunun eşlik ettiği ve zırhlı araçların himayesindeki ilerleyişi esnasında yanına kimsenin yaklaştırılmadığı görüldü.

Fransa Ligue 1'in dev ekibi Paris Saint Germain'in golcüsü Kylian Mbappe'nin sosyal medyaya düşen görüntüleri kısa sürede gündem oldu. Babasının Kamerun'daki evini ziyaret eden Mbappe'ye kaçırılma tehlikesine karşı onlarca silahlı koruma eşlik ederken, internete düşen videolarda zırhlı araçların yol boyunca eşlik ettiği yıldız forvetin yanına kimsenin yaklaştırılmadığı görüldü.

SON DÖNEMDE YAŞADIĞI PROBLEMLERLE GÜNDEMDE

Futbol kariyerini Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain'de sürdüren Fransız yıldız, son dönemde takımda yaşadığı problemlerle gündemde. Mbappe, kulübün futbolculara bireysel gelişimde yardımcı olmadığını ve Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısızlıkla ilgili artık bir sınıra ulaşıldığını söylemişti. Bu sözler üzerine PSG'de forma giyen futbolcuların 24 yaşındaki futbolcudan şikayetçi olduğu öğrenilmişti.

SİLAHLI KORUMALAR TARAFINDAN KORUNDU

Fransa Milli Takımı'yla Dünya Kupası zaferi yaşayan yıldız futbolcu, liglerin ara vermesinin ardından ise tatiline devam ediyor. Yeni sezon öncesinde babasını ziyaret etmek için Kamerun'a giden Mbappe zor anlar yaşadı.

GİYDİĞİ KIYAFET DE GÜNDEM OLDU

Hücum oyuncusu, babasının evine giderken, kaçırılma ihtimaline karşı silahlı korumalar tarafından konvoyla korundu. Kamerun asıllı Fransız futbolcunun giydiği kıyafet ise sosyal medyada gündem oldu.