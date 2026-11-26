(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, fon krizinde listenin açıklanmamasına ilişkin, "İlgili bakan diyor ki biz listeyi verdik kardeşim diyor. Bu liste kimin elinde? Sayın Erdoğan'ın elinde. Bu liste açıklanmıyorsa ülkenin cumhurbaşkanı istemediği için açıklanmıyor. Ben de diyorum ki ona bu listeyi açıklamadan ekonomiyi toparlayamazsınız. Şeffaflık olmadan, açıklık olmadan ekonomiyi toparlayamazsınız" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, NOW TV'de katıldığı programda, şunları kaydetti:

"LİSTE CUMHURBAŞKANI İSTEMEDİĞİ İÇİN AÇIKLANMIYOR"

"Galiba birileri demiş, 'Siz açıklamazsanız biz açıklayacağız' demiş muhalefetten birileri. Tabii o da ayrı bir hata. O da diyor ki o zaman hadi çıkın açıklayın diyor. Yani bunlar inanın komedi ya komedi. Şimdi ilgili bakan diyor ki biz listeyi verdik kardeşim diyor. Bu liste kimin elinde? Sayın Erdoğan'ın elinde. Bu liste açıklanmıyorsa ülkenin cumhurbaşkanı istemediği için açıklanmıyor. Ben de diyorum ki ona bu listeyi açıklamadan ekonomiyi toparlayamazsınız. Şeffaflık olmadan, açıklık olmadan ekonomiyi toparlayamazsınız.

"18 MİLYAR DOLARLIK BİR DOLANDIRICILIKTAN BAHSEDİYORSUNUZ"

Ben her zaman hesap vermeye hazırım şeklinde çalışmadan ekonomiyi toparlayamazsınız. Olmaz ve Allah korusun bakın bugünler iyi günler. Daha kötüye, daha kötüye gider ya. Koca trilyonluk ekonomide 18 milyar dolarlık bir dolandırıcılıktan bahsediyoruz. Bu yönetilir dedim. Yani eğer iyi şeyler yapılırsa, doğru kararlar alınsa yönetilir dedim iki ay önce. Ama bugün baktığımda olmuyor. Yapmıyorlar, yapamıyorlar, beceremiyorlar. Yapmak da istemiyorlar.

"BİZ 34 YILLIK KRONİK ENFLASYON SORUNUNU İKİ YILDA ÇÖZDÜK"

2001-2002 krizi biz çözdük biliyorsunuz. Türkiye'nin yakın tarihindeki en büyük krizdir. Yirmi tane banka batmıştır. Türkiye milli gelirinin üçte birini o krizde kaybetmiştir. O maliyetin tamamı hazinenin sırtına yıkılmıştır. Bak o krizi yönettik. Tarihimizin en büyük krizini çözdük. İki yılda enflasyonu tek haneye indirdik. Ve deminki paralardan altı sıfır attık. Bunun tamamını iki yılda yaptık. 34 yıl bakın. Sadece mevcut krizin çözülmesi değil, 34 yıllık kronik enflasyon sorununun çözülmesini biz iki yılda tamamladık. Ama nasıl tamamladık? Dürüst ve ehil kadrolarla tamamladık. Hemen kurumları güçlendirdik. Bağımsız çalışması gereken kurumları gerçekten bağımsız çalıştırdık. Ben o zaman TMSF'yi bağımsız bir kurum olarak kurmasaydım, TMSF tamamen bağımsız çalışmasaydı kolay mıydı o eski banka patronlarından tahsilatı yapmak? Hepsi cin gibi adam.

"BİZ TMSF'YE 'BAĞIMSIZSIN' DEDİK"

Siyasete nüfuz etmiş, siyasette tanımadıkları yok. Ne hükümetler gelmiş geçmiş. Gelen her hükümete nüfuz etmişler, hepsiyle ilişki kurmuşlar ve öyle şartlarını döndürmüşler. Biz TMSF'ye dedik ki sen bağımsızsın arkadaş dedik. İster bakandan gelsin, isterse başbakandan gelsin. Talimatları dinlemeyeceksin, gideceksin bu adamlardan bu tahsilatı yapacaksın dedik. Ve çatır çatır, söke söke o zaman TMSF tahsilat yaptı. Yoksa ne olacaktı? İki sene sonra o banka patronu gider onunla konuşur. Efendim öyle bir şey falan filan. Ona gider dil döker, öbürüne belki menfaat sağlar ve istediğini yaptırabilirlerdi. Ama yaptıramadılar."

"BİLİYORDUNUZ DA NE YAPTINIZ DİYE SORMASI LAZIM"

"Bugün Külliye de yapılacak fon toplantısında gazeteciler Yılmaz, Şimşek ve Gürlek'e ne sormalı?" sorusuna Babacan şöyle yanıt verdi:

"Gazeteciler eğer rahat soru sorabileceklerse, çekinmeden soru sorabileceklerse bu arkadaşların üç bakana da sorması gereken birkaç tane önemli soru var bakın. Bir; Adalet Bakanı diyor ki Şubat 2025'te bu mesele bize gelmiştir diyor. O tarihte muhtemelen İstanbul Başsavcısı. Şubat 2025, iki yıl geçmiş neredeyse. Mehmet Şimşek diyor ki Kasım 2025'te bundan tam bir sene önce fonlardaki manipülasyonun farkındayız diyor. Cevdet Yılmaz da çıkıyor başka şeyler söylüyor fonlarla alakalı. Bir ay sonra Mehmet Şimşek'ten birkaç hafta sonra bir şey yok anlamında bir şeyler söylüyor yani. Millet kime güvenecek değil mi? Biri problem var diyor, öbürü diyor ki yok problem yok diyor. Millet kime güvenecek? Fakat asıl sorulması gereken soru bu. Ne yaptınız? Biliyordunuz da ne yaptınız arkadaş? Siz bakansınız ve doğrudan cumhurbaşkanına bağlı çalışıyorsunuz. Yani arada başka kişi yok.

"CUMHURBAŞKANINA BİLGİ VERDİNİZ Mİ"

Dün kabine toplantısı vardı, değil mi? Dün kabine toplantısında cumhurbaşkanına üç metre mesafede oturuyorsunuz. Ne yaptınız? Biliyordunuz da ne yaptınız? Bunu gazeteci arkadaşların sorması lazım, bir. İkincisi başka çok önemli soru bakın. Çok kritik bir soru. Biliyordunuz da cumhurbaşkanına bilgi verdiniz mi, vermediniz mi? Siz biliyoruz, biliyorduk diyorsunuz ama cumhurbaşkanına bilgi verdiniz mi vermediniz mi? Şimdi birinci sorunuz 'Ne yaptınız?' İkinci soru, 'Biliyorduk diyorsunuz. Cumhurbaşkanına bilgi verdiniz mi, vermediniz mi'. Şimdi eğer cumhurbaşkanına bilgi verdilerse ve buna rağmen bu iş bu kadar uzun süre devam ettiyse durum gerçekten çok vahim yani."

Kaynak: ANKA