Haberler

Aztek Teknoloji pay piyasası soruşturmasında 11 şüpheli gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın SPK başvurusuyla yürüttüğü soruşturmada, Aztek Teknoloji pay piyasasına yönelik manipülatif paylaşımlar yapıldığı tespit edildi. Eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı, 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş. pay piyasasına yönelik manipülatif paylaşımlarda bulunduğu belirlenen 11 şüpheli gözaltına alındı. 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların ise sürdüğü öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yazılı başvurusu üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, sanal medya hesabından 4 Mayıs 2023 ile 12 Temmuz 2024 tarihleri arasında Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş. pay piyasasına yönelik manipülatif paylaşımlar yapıldığı tespit edildi.

11 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Piyasa dolandırıcılığı kapsamında yürütülen soruşturmada, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınırken, 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Manisa'da okula silahlı saldırı! Yaralı öğrenciler var

Manisa'da okula silahlı saldırı! Yaralılar var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nur Dağı'na Fenerbahçe formasıyla çıktı! Herkes aynı yorumu yaptı

Formayı giyip gitti! Neresi olduğunu tahmin edemezsiniz
Ağaç A.Ş.'deki rüşvet iddiaları mahkemede: İş insanı Tamer Gümüş 30 bin Euro'yu anlattı

Ağaç A.Ş.’deki rüşveti iş insanı anlattı: 30 bin Euro'yu elden verdim
2 milyar TL'lik işlem MASAK'a takıldı! Fon soruşturmasında yeni gelişme

2 milyar TL'yi yurt dışına çıkarıyorlardı! MASAK son anda işlemi durdu
Kayseri Melikgazi'de tırla çarpışan otomobil takla attı, sürücü burnu kanamadan çıktı

Tırla çarpışan otomobil takla attı! Sürücünün durumuna herkes şaşır
Kırıkkale'de aranan hükümlü, 19 yıl 8 ay hapis cezasıyla gizli bölmede yakalandı

"Gizli bölme" daha fazla gizleyemedi! 7 aydır aranan kadın yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de diplomasi trafiği
Volkan Demirel evlilik yıl dönümünü unuttu! Eşi hatırlatınca bakın ne yaptı

16. evlilik yıl dönümünü unutunca bu paylaşımı yaptı