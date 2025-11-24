Azerbaycan-Türkiye Düşünce Kuruluşları Birinci Forumu Şuşa'da Gerçekleşti

Azerbaycan'ın Şuşa kentinde Azerbaycan- Türkiye Düşünce Kuruluşları Birinci Forumu düzenlendi.

Azerbaycan Uluslararası İlişkiler Analiz Merkezi (AIR Center) tarafından organize edilen foruma iki ülkenin düşünce kuruluşlarının başkanları, uzmanlar ve akademisyenler katıldı.

AIR Center Başkanı Ferit Şefiyev'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Polat Safi ile Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA), Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM), Ankara Kriz ve Siyaset Araştırmaları Merkezi (ANKASAM), İsmail Gaspıralı Dış Politika Enstitüsü, Türkiye Araştırmaları Vakfı (TAV), İran Araştırmaları Merkezi (İRAM) ve İbn Haldun Üniversitesi Haydar Aliyev Avrasya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nden yetkililer ve uzmanlar yer aldı.

Etkinlikte Azerbaycan'dan Sosyal Araştırmalar Merkezi, Bakü Uluslararası Çokkültürlülük Merkezi, Güney Kafkasya Araştırmaları Merkezi, Kafkas Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Merkezi ile Hazar Üniversitesinden yetkililer ve uzmanlar da hazır bulundu.

Açılış konuşmalarını yapan Şefiyev ve Safi, forumun bölgesel entegrasyon, stratejik işbirliği ve düşünce kuruluşları arasındaki bağların güçlendirilmesi açısından önemine işaret etti.

Konuşmalarda bölgede ortaya çıkan yeni gelişmeler ışığında Azerbaycan-Türkiye stratejik ittifakının kurumsal temellerinin güçlendirilmesinin ve iki ülkenin yapıcı rolünün artırılmasının önemi vurgulandı.

Forum, panellerle devam etti

Forum, dış politika, ekonomik işbirliği, ulaştırma ve iletişim projeleri ile Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinde entegrasyon gündemini ele alan panellerle devam etti.

"Azerbaycan ve Türkiye'nin Dış Politikasındaki Temel Trendler ve İşbirliği Fırsatları" başlıklı panelde iki ülkenin bölgesel güvenlik, dış politika stratejileri ve işbirliği imkanları ele alındı.

Uzmanlar, Azerbaycan ile Türkiye'nin bölgesel siyasette artan rolünü, işbirliğinin yeni alanlarını ve karşılıklı stratejik koordinasyon mekanizmalarını tartıştı.

"Azerbaycan–Türkiye İşbirliğinin Derinleştirilmesi: TDT Çerçevesinde Entegrasyon Perspektifleri" konulu panelde de Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) kapsamında siyasi, ekonomik ve insani entegrasyon ile kurumsal işbirliği fırsatları değerlendirildi.

Panelde Türk dünyasında entegrasyon süreçlerinin yeni aşamaya taşınması için öncelikli alanlar ve kurumsal ilişkilerin güçlendirilmesi ele alındı.

"Azerbaycan–Türkiye İşbirliğinde Ulaştırma, İletişim ve Enerji Ortaklığı" başlıklı üçüncü panelde de Zengezur Koridoru, Trans-Hazar rotası ve enerji iletişim alanındaki işbirliği değerlendirildi.

Panelde bölgesel ulaştırma koridorları, enerji işbirliğinin stratejik öncelikleri ve iki ülkenin küresel enerji güvenliğine katkıları tartışıldı.