Azerbaycan, Türk Devletleri ile Ulaştırmada İşbirliklerini Güçlendiriyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türk devletleri ile ulaştırma alanındaki işbirliklerinin güçlendiğini söyleyerek " Azerbaycan, açık denizlere çıkışı olmasa da Avrasya'nın önemli lojistik ve ulaşım merkezi haline geldi. 2024'te Türkiye ve Orta Asya ülkelerinin Azerbaycan üzerinden yaptığı transit taşımaların 11 milyon tona ulaştı." dedi.

Aliyev, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi'nde konuşma yaptı.

Azerbaycan ile Macaristan arasındaki ilişkilerin gelişmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Aliyev, Macaristan'ın bağımsız dış politika izleyen ve uluslararası itibarı artan bir ülke olduğunu vurguladı.

Aliyev, Azerbaycan'ın TDT'ye üye ülkelere toplam 20 milyar dolardan fazla yatırım yaptığını bildirdi.

Ulaştırma alanındaki bölgesel iş birliklerine değinen Aliyev, son yıllarda Azerbaycan'da kara yolları, demir yolları, deniz limanları, tersaneler ve hava taşımacılığı altyapısına büyük yatırımlar yapıldığını aktardı.

Aliyev, "Türk devletleri ile ulaştırma alanındaki işbirliklerimiz güçleniyor. Azerbaycan, açık denizlere çıkışı olmasa da Avrasya'nın önemli lojistik ve ulaşım merkezi haline geldi. 2024'te Türkiye ve Orta Asya ülkelerinin Azerbaycan üzerinden yaptığı transit taşımaların 11 milyon tona ulaştı." diye konuştu.

Orta Koridor'un önemli halkası olan Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu'nun taşıma kapasitesinin, Azerbaycan'ın mali desteğiyle yıllık 5 milyon tona çıkarıldığını hatırlatan Aliyev, Orta Koridor'un dijitalleşmesine büyük önem verdiklerini belirtti.

Aliyev, bu bağlamda, Hazar Denizi'ndeki limanlar arasında taşımacılığı ve ticareti kolaylaştıracak tek dijital platform kurulması yönündeki çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Azerbaycan'ın Hazar Denizi'nde 50'den fazla ticaret gemisine sahip olduğunu, ayrıca 10 yeni gemi inşa ettiklerini bildiren Aliyev, Alat Uluslararası Deniz Ticaret Limanı'nın kapasitesinin ise 15 milyon tondan 25 milyon tona çıkarılacağını söyledi.

Aliyev, Azerbaycan'da halihazırda 8 uluslararası havalimanının faaliyette olduğunu, 9'uncu havalimanının yakında hizmete açılacağını dile getirdi.

Azerbaycan'ın ev sahipliğinde düzenlenen COP 29 Zirvesi çerçevesinde Azerbaycan, Kazakistan ve Özbekistan liderlerinin yeşil enerjinin geliştirilmesi ve iletimi konusunda stratejik ortaklık anlaşması imzaladığını hatırlatan Aliyev, bu anlaşmanın, bölgede üretilen yeşil enerjinin Hazar-Karadeniz güzergahı üzerinden dünya piyasalarına ihracatı için geniş imkanlar sunduğunu ifade etti.