Azerbaycan'dan Ermenistan'a dizel yakıt sevkiyatı yapıldı

Azerbaycan'dan Ermenistan'a 974 ton dizel yakıt sevkiyatı gerçekleştirildi.

Azerbaycan basınında çıkan haberlere göre, 974 ton dizel yakıt yüklü 16 vagondan oluşan tren Bakü'den hareket etti.

Söz konusu sevkiyat, Gürcistan üzerinden transit geçişle Ermenistan'a ulaştırılacak.

Azerbaycan, 18 Aralık 2025'te Ermenistan'a yakıt sevkiyatına başlamıştı.

Bugüne kadar Azerbaycan'dan Ermenistan'a toplam 7 bin 610 ton dizel yakıt, 979 ton 92 oktan ve 2 bin 955 ton 95 oktan benzin ihraç edildi.