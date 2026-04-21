Haberler

Azerbaycan'dan Ermenistan'a dizel yakıt sevkiyatı yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Azerbaycan, Ermenistan'a 974 ton dizel yakıt sevkiyatı gerçekleştirdi. Sevkiyat, Gürcistan üzerinden transit olarak taşınacak.

Azerbaycan basınında çıkan haberlere göre, 974 ton dizel yakıt yüklü 16 vagondan oluşan tren Bakü'den hareket etti.

Söz konusu sevkiyat, Gürcistan üzerinden transit geçişle Ermenistan'a ulaştırılacak.

Azerbaycan, 18 Aralık 2025'te Ermenistan'a yakıt sevkiyatına başlamıştı.

Bugüne kadar Azerbaycan'dan Ermenistan'a toplam 7 bin 610 ton dizel yakıt, 979 ton 92 oktan ve 2 bin 955 ton 95 oktan benzin ihraç edildi.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

