Azerbaycan'da 240 megavat kapasiteli rüzgar enerjisi santrali açıldı

Azerbaycan'da, 240 megavat kapasiteli "Hızı-Abşeron Rüzgar Enerjisi Santrali" törenle açıldı.

Suudi Arabistan'ın "ACWA Power" şirketi tarafından inşa edilen santralin Bakü'de düzenlenen açılış törenine Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de katıldı.

Aliyev, törende yaptığı konuşmada, ülkede enerji sisteminin modernleştirilmesi ve geliştirilmesinin son yıllarda temel önceliklerden biri olduğunu belirterek, yaklaşık 20 yılda enerji üretim kapasiteleri, büyük ölçekli trafo merkezleri ve iletim hatlarının tamamen yenilendiğini söyledi.

Son 20 yılda ülkede oluşturulan enerji üretim kapasitesinin önceki dönemlere kıyasla yaklaşık üç kat arttığını vurgulayan Aliyev, "Bugün üretim kapasitemiz yaklaşık 10 bin megavata ulaştı. Bu, tabiri caizse tarihi bir rekordur." dedi.

Aliyev, ilerleyen yıllarda çok sayıda yenilenebilir enerji üretim tesisinin devreye alınacağını bildirerek, bu artışın hem iç talebin karşılanmasına hem de elektrik enerjisi ihracatının büyütülmesine imkan sağlayacağını ifade etti.

Azerbaycan'da kısa süre önce 230 megavat kapasiteli bir güneş enerjisi santralinin işletmeye alındığını hatırlatan Aliyev, bugün açılışı yapılan 240 megavatlık rüzgar enerjisi santralinin yanı sıra, işgalden kurtarılan Cebrayıl ilinde üç güneş enerjisi santralinin inşa edildiğini ve bu santrallerin toplam kapasitesinin 340 megavat olduğunu anlattı.

Aliyev, Azerbaycan'ın coğrafi konumunun ülkenin her bölgesinde yenilenebilir enerji üretimine elverişli olduğunu belirterek, "Hazar Denizi'nin Azerbaycan sektöründeki rüzgar potansiyeli, uluslararası değerlendirmelere göre 157 gigavat seviyesindedir." diye konuştu.

Azerbaycan'ın bölgenin güvenilir ve büyük elektrik üretim kapasitesine sahip ülkelerinden biri olacağına inandığını vurgulayan Aliyev, "Yabancı yatırımcıları yenilenebilir enerji alanına ve yüksek miktarda elektrik enerjisi gerektiren sektörlere davet ediyorum. Yerli ve yabancı şirketleri özellikle yapay zeka, veri merkezleri ve yüksek enerji talebi bulunan diğer alanlara yatırım yapmaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Aliyev, Azerbaycan'a bugüne kadar 300 milyar dolardan fazla yabancı yatırım çekildiğini ve ülkenin mali durumunun oldukça olumlu olduğunu söyledi.

Enerji üretim kapasitelerine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Aliyev, "İmzalanan sözleşmeler çerçevesinde 2030 yılına kadar 6, 2032 yılına kadar ise toplamda 8 gigavat kapasiteli rüzgar ve güneş enerjisi santralleri inşa edilecektir." şeklinde konuştu.

Aliyev, hidroelektrik santrallerinin potansiyelinin de eklenmesiyle ülkenin toplam enerji kapasitesinin daha da artacağına işaret ederek, son beş yılda Karabağ ve Doğu Zengezur'da devlet kaynaklarıyla yaklaşık 40 küçük hidroelektrik santralinin inşa edildiğini, bu santrallerin toplam kapasitesinin 300 megavatı aştığını kaydetti.

İşgalden kurtarılan bölgelerdeki hidroelektrik potansiyeline ilişkin haritaların da hazırlandığına değinen Aliyev, yalnızca bu bölgede yaklaşık 500 ila 600 megavat kapasiteli küçük hidroelektrik santrallerinin inşa edilmesinin planlandığını sözlerine ekledi.