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Ayvalık'ta 10 Yunus, Tekneyle Yarıştı

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Birlik Ortopedik Engelliler Derneği Genel Başkanı Güler Çapraz Özlemiş ve eşi Burhan Özlemiş, 10 yunus balığıyla birlikte tekneleriyle denizde keyifli anlar yaşadı. Yunusların su yüzüne sıçrayarak ve tekne ile yarışarak oluşturduğu sevimli görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı.

Ayvalık'ta 10 yunus tekneyle yarıştı

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, tekne turuna çıkan Birlik Ortopedik Engelliler Derneği Genel Başkanı Güler Çapraz Özlemiş'e 10 yunus balığı eşlik etti. Son aylarda sıkça yunus balıklarının ziyaret ettiği Ayvalık Körfezi'nde denizlerin sevimli hayvanları objektiflere takılmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz yıl bir yunus balığının sahil bandındaki gezi teknelerinin şamandırasıyla oyunlar oynamasının dron kameralarına yansıması, bir kano sporcusunun yunuslarla yarışması gibi ilginç görüntülerin çekildiği Ayvalık'ta geçtiğimiz aylarda kendilerine ait sürat teknesiyle yarışan sevimli 5 yunusun görüntülerini çeken Özlemiş çifti bu kez 10 yunus balığıyla ilginç görüntüler kaydetti.

Ayvalık Birlik Ortopedik Engelliler Derneği Genel Başkanı Güler Çapraz Özlemiş ve kendisi gibi deniz tutkunu olan eşi Burhan Özlemiş,bu kez ilçenin 22 Adası'ndan biri olan Kara Ada açıklarında teknelerinin etrafında suyun üzerine çıkıp, atlayan ve tekne ile yarışan 10 yunus ile neşeli dakikalar yaşadı.

Teknenin etrafında turlar atan ve sık sık su yüzüne sıçrayıp, yeniden denize atlayarak Özlemiş çifti ve teknede bulunan aile dostlarını adeta selamlayan yunus balıklarının sevimli halleri ise cep telefonuyla görüntülendi.

Denizde yaşadıkları anların görüntülerini kendisine ait sosyal medya sayfasında paylaşan BOED Genel Başkanı Güler Çapraz Özlemiş, hareket halindeki teknelerinin etrafında su üstüne sıçrayan, tekne ile yarış yapan sevimli 10 deniz canlısının hareketlerinin kendilerine adeta yaşam enerjisi saçtığını söyledi.

Ayvalık'ta 10 Yunus, Tekneyle Yarıştı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN SUAT SALĞIN - Güncel
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