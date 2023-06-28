Ayvacık'ta 57 düzensiz göçmen yakalandı
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, lastik botta 57 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, Yemen ve Eritre uyruklu göçmenler kıyıya getirildi.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, lastik botta 57 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bot tespit etti.
Ekiplerin "TCSG-905" botuyla düzenlediği operasyonda, Yemen ve Eritre uyruklu 57 düzensiz göçmen yakalanarak kıyıya getirildi.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine gönderildi.
Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel