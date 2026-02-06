Haberler

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Gürcan'dan TÜGVA ve YEDAM'a ziyaret

Güncelleme:
TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Ayşen Gürcan, TÜGVA ve Yeşilay Cemiyeti'ni ziyaret ederek gençlere yönelik eğitim programları ve bağımlılıkla mücadele konularında bilgi aldı.

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Eskişehir İl Temsilciliği ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti Danışmanlık Merkezi'ni (YEDAM) ziyaret etti.

Gürcan, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ile gerçekleştirdiği TÜGVA İl Temsilciliği ziyaretinde, gençlere yönelik yürütülen kurslar, eğitim programları ve sosyal faaliyetler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Gençlerin eğitim ve sosyal gelişimine yönelik çalışmaların önemine dikkati çeken Gürcan, bu alandaki faaliyetlerin desteklenmeye devam edeceğini belirtti.

Gürcan, program kapsamında, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Eskişehir Şube Başkanı Ayşe Fert Dökmeci ile Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni de ziyaret etti. Ziyarette, bağımlılıkla mücadele ve toplum sağlığının güçlendirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

YEDAM'ın sunduğu danışmanlık hizmetlerinin toplum açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Gürcan, merkezde görev yapan personele çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: AA / Zehra Ongan - Güncel
