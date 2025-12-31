AK Parti Eskişehir Milletvekili Gürcan'dan yeni yıl mesajı

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, yeni yıl mesajı yayımladı.

Gürcan, yaptığı yazılı açıklamada, 2025 boyunca yaptıkları her çalışmada Türk insanında umut, samimiyet ve yarına dair güçlü bir inanç olduğunu gördüklerini belirtti.

Hizmet sorumlulukları gereği, ulaşmaları gereken her noktaya ulaştıklarını bildiren Gürcan, şunları kaydetti:

"Sokak sokak, kapı kapı hemşehrilerimizle bir araya geldik. Sevinci de yükü de birlikte paylaştık. Geride bıraktığımız yıl bize şunu öğretti, zor zamanlar da geçiyor, güzel günler de ama birlikte olduğumuz sürece attığımız her adım daha anlamlı, her hedef daha ulaşılır oluyor."

2026'ya girerken Türkiye Yüzyılı hedeflerine daha güçlü, kararlı ve umutlu adımlarla yürüdüklerini vurgulayan Gürcan, "Emeğin karşılık bulduğu, yüzlerin daha çok güldüğü, dayanışmanın güçlendiği sağlık, huzur ve bereketle dolu bir yıl olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.