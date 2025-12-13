Haberler

Bakanlık projesiyle hayvancılığa başlayan Ayşegül: Şimdiden 7 buzağım oldu bile

Aydın'da zootekni eğitimi aldıktan sonra Muğla'ya dönen Ayşegül Koçal, 'Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek' projesinden aldığı destekle büyükbaş hayvan besiciliği yapmaya başladı. 30 damızlık hayvana sahip olan Koçal, bu süreçte 7 buzağı doğurdu ve üretmeye devam edecek.

AYDIN'da zootekni eğitimi aldıktan sonra memleketi Muğla'ya dönen Ayşegül Koçal (30), 'Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek' projesinden aldığı destekle hayali olan büyükbaş hayvan besiciliğine başladı. Hayvanlarla iç içe olmayı sevdiğini belirten Koçal, "Şimdiden 7 buzağım oldu bile. Üretmeye devam edeceğim" dedi.

Menteşe ilçesi Yerkesik Mahallesi'nde yaşayan Ayşegül Koçal, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü'nden mezun olduktan sonra hayvancılık yapmaya karar erdi. Koçal, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın başlattığı 'Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek' projesine başvurdu. Genç üretici, proje kapsamında 5 yıl düşük faizle 3 milyon lira kredi almaya hak kazanarak, 30 damızlık büyükbaş hayvan sahibi oldu. Hayvancılık yapma hayaline attığı ilk adımı güçlendirdiğini belirten Koçal, bilgi, emek ve cesaretiyle kırsalda yeni bir başarı hikayesi yazmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

'İŞİMİ ÇOK SEVİYORUM'

Koçal, "İlk etapta kendimizi hazır hissettik. Bu işi yapabileceğimize inandık. Ailecek annem, babam, ağabeyim ortak karar verdik ve 'Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek' projesine başvurdum. Şu an Iğdır'dan getirdiğim hayvanlarım var. Hiçbir problem yaşamıyorum. Alışma sürecinde oldukları için meraya çıkarmıyorum. Şimdiden 7 buzağım oldu bile. Gençler belki sosyal hayattan kaynaklı hayvancılık yapmak istemiyor olabilirler ama ben işimi çok seviyorum" dedi.

'ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİM'

Hayvanlarla iç içe olmayı sevdiğini belirten Koçal, "Bugün ülkem için ne yaptım diye düşünüyorum. Bu işin vicdani boyutu var. 500 litre süt ürettim ya da şu kadar et ürettim gibi ülkeye yararlı olma düşüncesi içerisindeyim. Üretmeye devam edeceğim. Yorucu bir iş ve sosyal hayatınızdan ödün veriyorsunuz ama yine de çalışırken keyif alıyorum. Bir buzağıyı sevmek, gözlerinizin içine bakması ve koşulsuz size bağlı olması anlatılmaz bir duygu. Mevcut durumdan memnunum. Sektör ilerlemeye doğru gittiği için bizi de büyümeye sevk ediyor" diye konuştu.

