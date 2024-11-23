Üye Girişi
Haberler

Ayhan Gider, Çanakkale Ticaret Borsası ile İstişarede Bulundu

Ayhan Gider, Çanakkale Ticaret Borsası ile İstişarede Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Çanakkale Ticaret Borsası kurucuları ve Yüksek İstişare Kurulu Üyeleri ile bir araya gelerek, sivil toplum kuruluşlarının önemine vurgu yaptı ve destek sözü verdi.

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Çanakkale Ticaret Borsası kurucuları ve Yüksek İstişare Kurulu Üyeleri ile bir araya geldi.

Bir restoranda düzenlenen toplantıda konuşan Gider, bugüne kadar her zaman STK'ların yanında olduklarını ve bundan sonra da yanlarında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Çanakkale Ticaret Borsasının hem bürokrasi hayatında hem siyasette en fazla birlikte proje yürüttüğü sivil toplum kuruluşlarının başında yer aldığını belirten Gider, "Bunun dışında seçimlerinin en anlamlı olduğu, sektörün birbirini tanıyarak oy verdiği, genellikle birden fazla listenin çok güzel bir şekilde yarıştığı bir sivil toplum örgütü. Bir yerde ne kadar çok yarış varsa, seçimler ucu ucuna geçiyorsa demokrasi o kadar oturmuş demektir. Ben bu anlamda demokrasi bilinçleri için ticaret borsası üyelerine teşekkür ediyorum." dedi.

Ticaret Borsasının bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada başarılı çalışmalarına devam edeceğini dile getiren Gider, şöyle devam etti:

"Siyasetçi olarak bizim görevimiz de onlara destek olmak. Çünkü siyasetin görevi sivil topluma destek olmaktır. Ayar vermek, yön vermek, seçimlerine bulaşmak değildir. Borsa üyelerimiz kimi seçiyorsa bizim için başkan odur. Herkes haddini ve yerini bilirse toplumda, siyasette, yönetimde, devlette rahatlamış olur. Benim üzerime düşen ne varsa ben bunları bugüne kadar yaptığım gibi yine yapmaya da devam edeceğim. Davetiniz için sizlere çok teşekkür ediyor başarılar diliyorum."

Toplantıya, Çanakkale Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Deniz, Meclis Başkanı Birol Çetin ve Borsa Yönetim Kurulu ile Çanakkale Ticaret Borsasının kurucuları ve Yüksek İstişare Kurulu Üyeleri katıldı.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
Yenidoğan Çetesi lideri Fırat Sarı sanık kürsüsünde! İşte ilk sözleri

Bebek katili çetenin lideri hesap veriyor! İşte ilk sözleri

 Yenidoğan Çetesi lideri Fırat Sarı'dan şoke eden itiraf: Bebek başına 750 TL ödüyordum

"Ambulans şoförüne bebek başına bu kadar para ödüyordum"

 İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

Anlık İstanbul
Tunceli ve Ovacık belediyelerine atanan kayyumlar göreve başladı

Verdikleri ilk talimat bakın ne oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Manisa elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Antalya elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 23-24 Kasım Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ankara elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 23-24 Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi Bursa elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Adana elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 23 Kasım AFAD ve Kandilli deprem listesi! 23 Kasım Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 23 Kasım Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.