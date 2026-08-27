Limon Üreticisi Maliyetin Altında Fiyata İsyan Ediyor: 'Ne Alan Var Ne Soran'

(ANKARA) - YENİ Parti Adana Milletvekili Ayhan Barut, bir kilo limonun üretim maliyetinin 10 lira olduğuna dikkati çekerek "Çiftçinin eline geçmesi gereken fiyat ise en az 15-16 lira ve üstünde olması gerekiyor. Ancak ne alıcı var ne de soran. Verilen 5-6 lira fiyat limon üreticisini kara kara düşündürüyor" dedi.

YENİ Parti Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, yakın zamana kadar market ve pazarlarda fiyatı 200 lirayı bulan limonda üreticilerin maliyetin bile altındaki alım fiyatlarıyla hüsran yaşadığını söyledi.

Yüreğir Ovası'ndaki bir limon bahçesinde ziraat mühendisi Hüseyin Doğru ile beraber incelemelerde bulunan Barut, "Toplumun tüm kesimlerinde olduğu gibi çiftçiyi de mağdur eden AKP iktidarı sorunları büyütmeye devam ediyor. Çukurova Bölgesinde limonda hasat vakti geldi ama maalesef limonları alacak veya fiyat verecek kimse yok. Limonu yetiştirmek kolay değil. Yaklaşık beş yıl uğraşıyor çiftçi bunu emek verip üretiyor. Tam hasat vakti zamanı üretici sevinip bayram edecekken maalesef limonda yine hüsranla karşı karşıya" diye konuştu.

"ÇİFTÇİNİN ELİNE GEÇMESİ GEREKEN EN AZ 15-16 LİRA VE ÜSTÜNDE OLMASI GEREKİYOR"

Bir kilogram limonun üretim maliyetinin 10 lira olduğuna değinen Barut, şöyle konuştu:

"Çiftçinin eline geçmesi gereken fiyat ise en az 15-16 lira ve üstünde olması gerekiyor. Ancak ne alıcı var, ne de soran. Verilen 5-6 lira fiyat limon üreticisini kara kara düşündürüyor. Daha yakın zamana kadar markette ve pazarlarda kilo fiyatı 200 lirayı bulan limon ne oldu da dalında bekliyor? Ülkemizin yıllık 2 milyon ton civarında limon üretimimiz var. Adana, Hatay ve Mersin başta olmak üzere bölgemiz bunun çok büyük bölümünü karşılıyor. Buradan iktidara çağrı yapıyoruz, çiftçinin sesini duyun, girdileri yüksek olan üreticinin refah yaşayacağı fiyatı sağlayın. 10 liralık maliyeti düşünerek limonda üzerine kar payını koyup destekleyerek limon üreticisini mutlu edin. Geçmiş yıllarda limon ağaçları kesiliyordu. Eğer limon üreticisi zararına satarsa yine kesime devam eder. Bu milli servet kaybıdır. Gelin çiftçiyi destekleyin, aynı zamanda tüketiciyi desteklemiş olursunuz."

HÜSEYİN DOĞRU: "BÖYLE GİDERSE ÜRETİCİ BU İŞİN ALTINDAN KALKAMAYACAK"

Limon bahçesinde tarımsal üretim danışmanlığı yapan ziraat mühendisi Hüseyin Doğru da şunları kaydetti:

"Yaklaşık 35 yıldır narenciye işiyle uğraşıyorum. Maalesef limonda alıcı yok, verilen fiyatlar da maliyetlerin altında. İşçilik, akaryakıt ve gübre gibi girdi fiyatları artmasına rağmen verilen fiyat limonda maliyetin altında. Ne yazık ki zararına satış yapılacak gibi görünüyor. Yakın zamana kadar limon fiyatları çok artmıştı, depolardaki malları çıkınca limonda fiyatlar düştü. Erkenci mandalina da fiyat yok. Çiftçi sürekli zarar ederse bu girdi fiyatlarındaki artışla üretim sürekli zorlaşıyor. Böyle giderse üretici bu işin altından kalkamayacak."

Kaynak: ANKA