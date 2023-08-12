Aydın'ın Mimar Sinan Mahallesi'nde 4 Bin Kişilik Aşure Hayrı Gerçekleştirildi

Aydın'ın Efeler ilçesinin gelişen mahallelerinden olan Mimar Sinan Mahallesi Muhtarlığı, bu yıl da aşure geleneğini sürdürerek 4 bin kişilik aşure hayrı düzenledi. Mahalle Muhtarı Gurbet Çamoğlu, vatandaşlara aşure ikram ederek Muharrem Ayı'nın hayırlara vesile olmasını diledi.

Aydın'ın Efeler ilçesinin gelişen mahallelerinden olan Mimar Sinan Mahallesi Muhtarlığı, aşure geleneğini bu yıl da bozmazken, 4 bin kişilik aşure hayrı gerçekleştirdi.

Aydın'ın Efeler ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Muhtarlığı, 4 bin kişilik aşure hayrı gerçekleştirdi. Mimar Sinan Parkı'nda düzenlenen hayra vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, Mahalle Muhtarı Gurbet Çamoğlu vatandaşlara aşure ikram ederek Muharrem Ayı'nın hayırlara vesile olmasını diledi.

Aşure hayrı geleneğini bu yıl da gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Muhtar Çamoğlu; "Aşure, manasıyla ve hikmetiyle coğrafyamızın, tarihimizin ve medeniyetimizin baş tacıdır. Bolluk ve bereket simgesidir, vesilesidir. Biz de Mimar Sinan Mahallemiz Muhtarlığı olarak gelenekselleşen aşure hayrımızı bu yıl da gerçekleştirdik. Hayrımıza gelen ve vesile olan herkesten Allah razı olsun" dedi. - AYDIN