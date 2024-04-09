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Aydın'ın Buharkent ilçesinde otomobil kazası: 2'si çocuk 4 kişi yaralandı

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Aydın'ın Buharkent ilçesinde, aydınlatma direğine çarparak savrulan otomobilde aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Erdem Oğuz (39) idaresindeki 48 AEE 570 plakalı otomobil, Denizli- Aydın kara yolu Feslek Mahallesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüjdeki aydınlatma direğine çarpıp savruldu.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile otomobildeki yolcu olarak bulunan Rukiye Oğuz (39), Mert Oğuz (12) ve Nazlı Oğuz (10) yaralandı.

Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Erdem Oğuz'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Buharkent Aydın Otomobil Güncel Haberler

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