Aydın'da Uyuşturucu Suçlusu, Fırıncının Aracını Çaldı

Aydın'da uyuşturucu madde kuryeliği dahil çeşitli suçlardan sabıkası bulunan bir şahıs, fırıncının ekmek dağıtımı yaptığı aracı çalıp kaçtı. Güvenlik güçleri tarafından kıstırılan zanlı, Yenipazar ilçesinde yakalandı.

Aydın'da uyuşturucu madde kuryeliği dahil çeşitli suçlardan sabıkası bulunan bir şahıs, fırıncının ekmek dağıtımı yaptığı aracı çalıp kaçtı. Servis yaptığı aracın yerinde olmadığını fark eden fırıncının ihbarı ile çalışma başlatan güvenlik güçleri, kamera kayıtlarını inceleyerek zanlıyı Yenipazar ilçesinde kıstırıp yakaladı.

Edinilen bilgiye göre; Koçarlı Cinicin'de park halinde olan bir ekmek dağıtım aracı kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Araç sahibinin ihbarı üzerine jandarma ile birlikte polis ekipleri de çalışma başlattı. Mobese kameralara çalınan plakayı tanımlayan güvenlik güçleri Koçarlı Cincin Köyü'nden çalınan aracın E-87 Karayolu'ndan Yenipazar ilçesine girdiğini tespit etti. Kamera kayıtlarından çalıntı araç içerisinde biri kadın 2 kişinin bulunduğunu tespit eden güvenlik güçleri, çalıntı aracı kullanan erkek şahsın uyuşturucu dahil pek çok suçtan sabıkası olduğunu belirledi.

Bunun üzerine çalıntı araçla birlikte şahsı takibe alan polis ve jandarma ekipleri Yenipazar'ın giriş ve çıkışlarını tuttu. Takip edilen şahıs yanındaki kadınla birlikte Yenipazar'da Sultanhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polisi ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirilirken çalıntı araç sahibine teslim edildi. - AYDIN