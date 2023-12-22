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Aydın'da uyuşturucu operasyonunda tutuklama

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Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Operasyonda 305 gram sentetik uyuşturucu, 20 gram kubar esrar, 2 av tüfeği, hassas terazi ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ve Sultanhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Atça Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu satıldığı bilgisine ulaştı.

Narkotik köpeklerinin de katılımıyla düzenlenen operasyonda evde yapılan aramada 305 gram sentetik uyuşturucu, 20 gram kubar esrar, 2 av tüfeği, hassas terazi ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

Gözaltına alınan F.D. işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Sultanhisar Aydın Tutuklama Gözaltı Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

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