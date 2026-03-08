Haberler

Aydın'da 'Kara Defter' çetesi operasyonu: 4 tutuklama

Güncelleme:
Aydın'da yüksek faizle para verip ödeyemeyenlerden tehdit ve silah zoruyla çek ve senet alan 'Kara Defter' çetesi üyesi 10 kişi, jandarma tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

AYDIN'da, yüksek faizle para verip, ödeyemeyenlerden tehdit ve silah zoruyla çek ve senet alarak icra takibi başlatarak lüks otomobil ve taşınmazlarına el koydukları belirlenen 'Kara Defter' çetesi üyesi 10 şüpheli, jandarmanın operasyonuyla gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından 3 Mart'ta Söke ilçesi başta olmak üzere çevre il ve ilçelerde faaliyet 'tefecilik' yaptıkları belirlenen 'Kara Defter' çetesi üyelerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Çete üyelerinin, yüksek faizle para verdikleri, ödeyemeyen mağdurlardan tehdit ve silah zoruyla çek ve senet alıp, icra takibi başlatarak haciz yoluyla lüks araç ve taşınmazlara el koydukları belirlendi.

Şüphelilerin ev, iş yeri ve üzerlerindeki aramalarda suçta kullanıldığı değerlendirilen 10 cep telefonu, 10 SIM kart, 1 senet, 3 bin 900 TL ara, 1 'tefecilik' konulu sözleşme senedi, 75 boş senet, 'tefecilik' konulu çok sayıda dilekçe ile 1 sözleşme senedi ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından önceki gün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 6'sı serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
