Aydın'da Tarımsal Ürün Hırsızlığına Karşı 36 Şüpheli Yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son üç ayda yaptığı çalışmalarda tarımsal ürün hırsızlığına karışan 36 şüpheliyi yakaladı. Çalınan ürünler sahiplerine teslim edildi.

Aydın İl jandarma Komutanlığı ekipleri il genelinde tarımsal ürün hırsızlığına karşı son üç ayda yaptığı çalışmalarda 36 şüpheliyi yakalarken, çok miktarda çalınan ürünler sahiplerine teslim edildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, il genelinde Eylül-Ekim-Kasım aylarında tarımsal ürün hırsızlık olaylarının önlenmesi ve suçluların yakalanması maksadıyla başta Germencik, İncirliova, Köşk ve Nazilli ilçeleri olmak üzere sorumluluk alanının tamamında Jandarma Komando Timlerini de devriye faaliyetlerinde görevlendirmek suretiyle ilave önleyici tedbirler alındı. Üç aylık dönemde 16 olayda 36 şüpheli yakalanırken, 1430 kg zeytin, 540 kg. pamuk, 156 kg İncir, 50 kg. nar ele geçirildi. Kasım-Aralık aylarında Jandarma Komando Timlerinin zeytin hasadının yapıldığı bölgelerde görevlerine devam edeceği öğrenildi. - AYDIN