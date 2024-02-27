Aydın'da silahlı saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetti

Aydın'ın Didim ilçesinde silahla vurulan kişi, hayatını kaybetti.

Çamlık Mahallesi'ndeki Ege Caddesi'nde silah seslerini duyan çevre sakinleri, durumu polise bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, Osman Durmaz'ın (39) ateşli silahla vurularak öldürüldüğünü tespit etti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında şüphelinin S.K. olduğu belirlendi. Av tüfeğiyle cinayeti işlediği öne sürülen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.