Aydın'da bağ evinde 1 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
AA - Gökhan Düzyol - Güncel
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Aydın'ın Germencik ilçesinde bağ evinde 1 kilogram metamfetamin ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.
Aydın'ın Germencik ilçesinde bağ evinde 1 kilogram metamfetamin ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.???????
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yaptığı çalışmada, Ortaklar Mahallesi'ndeki bir bağ evine operasyon düzenledi.
Aramalarda 1 kilogram metamfetamin ele geçirildi, şüpheli A.K. (24) gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K. tutuklandı.
AA / Gökhan Düzyol - Güncel