Aydın'da bağ evinde 1 kilogram uyuşturucu ele geçirildi Aydın'ın Germencik ilçesinde bağ evinde 1 kilogram metamfetamin ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı. Aydın'ın Germencik ilçesinde bağ evinde 1 kilogram metamfetamin ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.??????? İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yaptığı çalışmada, Ortaklar Mahallesi'ndeki bir bağ evine operasyon düzenledi. Aramalarda 1 kilogram metamfetamin ele geçirildi, şüpheli A.K. (24) gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K. tutuklandı. AA / Gökhan Düzyol - Güncel Germencik Aydın Güncel Haberler

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