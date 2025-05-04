Aydın'da Alkol Gözlüğü ile Sürüş Deneyimi

AYDIN'ın Efeler ilçesinde alışveriş merkezinde stant açan polis ekipleri, vatandaşların alkollü bir şekilde araç kullanmamaları için uyarıp, 'alkol gözlüğü' ile sürüş deneyimi yaşattı. Etkinlikte ayrıca yeni alkol test cihazı da tanıtıldı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri Efeler ilçesinde yer alan alışveriş merkezinde stant açtı. Vatandaşlara alkollü araç kullanmamaları yönünde uyarılarda bulunan polis ekipleri, 'alkol gözlüğü' ile de 0,50 promil alkollü bir şekilde sürüş deneyimini yaşattı.Alkol gözlüğü ile yaklaşık 4 metre yürüyen Osman Kavak (27), deneyimini gazetecilerle paylaştı. Kavak, dengesini kaybettiğini ve midesinin bulandığını belirtip, bilgilendirme için polis ekiplerine teşekkür etti.

Ayrıca, vatandaşlara yeni alkol test cihazı tanıtıldı. Cihazın, ölçüm sırasında fotoğraf çektiği ve itiraz durumunda kanıt niteliğinde sunulabildiği kaydedildi.

Haber - Kamera: Mert CONA / AYDIN,