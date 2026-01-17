2'nci Ayder Forumu tamamlandı

RİZE'de, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA), Rize Valiliği ve Rize Belediyesi iş birliğiyle enerji, güvenlik ve diplomasi konu başlığıyla düzenlenen 'Ayder Enerji Forumu' tamamlandı. Forumla ilgili değerlendirmelerde bulunan KEİPA Türkiye Delegasyon Başkanı Fatih Dönmez, "Rekabetin son derece çetin olduğu bu alanda bu tip çalışmalar, çalıştaylar, sempozyumlar son derece büyük önem arz ediyor" diye konuştu.

Kenttin ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA), Rize Valiliği ve Rize Belediyesi iş birliğiyle enerji, güvenlik ve diplomasi konu başlığıyla düzenlenen Ayder Enerji Forumu, panellerle tamamlandı. Ayder'de, bakanlar ve uluslararası temsilcilerin katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonun sonunda KEİPA Türkiye Delegasyon Başkanı Fatih Dönmez, değerlendirmelerde bulundu. Forumun gelecek yıl sağlık alanında toplanacağını dile getiren Dönmez, "Bölgemizi dünyaya tanıtmak arzusundayız. Önümüzdeki yılın konusu da sağlık olarak belirlendi. İnşallah yine burada bu konuyu enine boyuna tartışmış olacağız. Ayder günden güne de gelişiyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, başta Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız olmak üzere, burada hakikaten doğal dokuya uygun tesisler yapıldı. Bugün etkinliklerimizi yaptığımız bu tesis de inşallah yakın bir gelecekte tam kapasite çalışmaya başlayacak. Yöre halkı da çok mutlu ve memnun. İnşallah bu memnuniyet giderek artacak. Bütün arzumuz, beklentimiz bu yönde. Toplantıda enerji konusunu, üretiminden iletimine dağıtımına, ticaretine kadar birçok konuyu burada enine boyuna tartışmış olduk. Kamudan, özel sektörden birçok arkadaşımız kendi alanlarıyla ilgili tecrübelerini, bilgilerini paylaşmış oldular. Yapay zeka son günlerde çok sık tartıştığımız konulardan birisi, panellerden birini ona ayırmıştık. Yapay zeka ve enerji dünyasıyla ilişkisini, öyle tahmin ediyorum yapay zekaya artık bundan sonraki diğer tematik konularda da işlemeye devam edeceğiz. Yatay eksende birçok alanı etkileye kesen bir konu" dedi.

'SEMPOZYUMLAR ÖNEM ARZ EDİYOR'

Bu tip organizasyonların önemine değinen Dönmez, şöyle konuştu:

"Hayatımızı doğrudan etkileme kapasitesine sahip enerji gibi bir konuyu enine boyuna burada tartışmak, yarın bir politika belgesi oluşturulacaksa burada konuşulan konular önemli. Vatandaşlarımızın doğrudan bize iletmiş olduğu konular, günün sonunda bir politik ihtiyacı, bir düzenleme ihtiyacını doğuruyorsa bu konuda bir çalışma yapılması gerekiyor. İşte böyle yüzlerce saat ayırıyoruz, belki bir sayfalık bir politika belgesi çıkıyor günün sonunda ama o politika belgesi belki önümüzdeki 3 yılı, 5 yılı, 10 yılı düzenleme etkisine sahip olabiliyor. Bu düzenlemeleri yaparken de hiç şüphesiz tabii ekonomik ve sosyal etki analizini de sağlıklı yapmamız gerekiyor ki ne kadar sağlıklı, isabetli bir politika belgesi ve düzenleme yaparsak o kadar hayatımız, iş dünyamız, özel hayatımız daha rahat ilerlemiş oluyor. Rekabetin son derece çetin olduğu bu alanda bu tip çalışmalar, çalıştaylar, sempozyumlar son derece büyük önem arz ediyor."

Uluslararası Ayder Enerji Formu Proje Başkanı Hakan Gültekin de açıklamasında, "Değişen, gelişen, güzelleşen memleketimizin en güzel yerlerinden bir tanesi Ayder'de, Ayder Forum ikincisini enerji başlığıyla Rize'mizde gerçekleştiriyoruz. Birinci gün dolu dolu geçti. Sayın Bakanlarımız, Genel Başkan yardımcılarımız, yurt dışından heyetler, milletvekillerimiz ve KEİPA ülkelerinden ve Avrupa'nın birçok dost ve kardeş ülkelerden katılımcılarımız oldu. Bugün de Ayder'deyiz. Ayder sadece turizmiyle, doğal güzelliğiyle öne çıkan bir yöre, belde, turizm merkezi değil, aynı zamanda forumlar, zirveler ve çalıştaylarla ilgili önemli bir merkez haline geliyor. Bu doğrultuda hakikaten Cumhurbaşkanımızın himayelerinde gerçekleştirdik birincisini ve ikincisini forumlarımızın da bir emek var, bir gayret var, bir samimiyet var" diye konuştu.