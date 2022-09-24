Avustralyalı Bilim İnsanı: İmparator Penguenin Nesli 2050'ye Kadar Tükenebilir

Avustralyalı araştırmacılar dünyanın en büyük penguen türünün 30 yıl içinde yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.

Avustralyalı araştırmacılar dünyanın en büyük penguen türünün 30 yıl içinde yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.

Avustralya Antarktik Bölümü'nden (AAD) kıdemli araştırmacı Barbara Wienecke, penguen denince akla ilk gelen tür olan imparator penguenlerin neslinin 2050 yılına kadar neredeyse tamamen tükenebileceğini ileri sürdü.

Antarktika'ya özgü olan ve 18 penguen türünün en büyüğü olan imparator penguenlerin boyları 1,3 metreye kadar uzayabiliyor. Yavrularını adalar veya buzdağları arasında sıkışan kıyıya bağlı buzlar üzerinde yetiştirmeleri, imparator penguenlerin iklim değişikliğine karşı özellikle savunmasız kalmalarına neden oluyor ve bu yüzden kolonileri daha şimdiden yok olmaya başlamış bile.

News Corp Avustralya'da Cumartesi günü aktarıldığına göre Wienecke, "Mevcut hızla, (imparator penguenlerin) nesillerinin tükenmesi neredeyse kesin" dedi.

Wienecke, sıcaklığın 1,5 derece artmasını öngören en iyi senaryoda bile modelleme senaryolarının kolonilerin çoğunluğunun 2050'ye kadar hemen hemen yok olmuş olacağını gösterdiğini ekledi.

Wienecke, "Bu, bu kolonilerin artık kendilerini toparlayamayacak kadar küçüldükleri ve nüfus kaybına uğradıkları anlamına geliyor" dedi.

İmparator penguen Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından halen "neredeyse tehdit altındaki türler" listesinde gösteriliyor, ancak Wienecke'ye göre birçok uzman IUCN'den, 2023 gözden geçirmesinde imparator penguenleri "tehdit altındaki türler" listesine yükseltmesini istiyor.

Wienecke imparator penguenleri kurtarmanın tek yolunun iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması olduğunu ancak koruma statülerini değiştirmenin de penguenlerin içinde bulunduğu zor duruma ilişkin bilinç seviyesini artıracağını sözlerine ekledi.

İmparator penguenin tehdit altındaki türler listesine çıkarılması, bu hayvanların kril, balık ve mürekkep balığını da içeren beslenme kaynaklarının aşırı avlanmaya karşı korunmasına da yardımcı olabilir.