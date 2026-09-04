Çin yapımı otomobiller Avustralya'da elektrikli araç satışlarını rekor seviyeye taşıdı

KANBERRA, 4 Eylül (Xinhua) -- Çin yapımı otomobillere ilginin artmasıyla birlikte ağustos ayında Avustralya'da elektrikli araç satışları rekor seviyeye ulaştı.

Avustralya Federal Otomotiv Endüstrileri Odası'nın perşembe günü açıkladığı verilere göre bataryalı elektrikli araç satışları, ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 171 oranında arttı. Böylelikle tüm yeni araç satışlarının yüzde 24,9'unu oluşturan söz konusu araçlar, haziran ayında kırılan yüzde 23,3'lük rekoru geride bıraktı.

Verilere göre, Çinli üreticiler BYD, GWM, MG, Geely ve Chery ağustos ayında Avustralya'nın en çok tercih edilen 10 markası arasında yer aldı.

Ağustos ayında Avustralyalı müşterilere 8.231 yeni araç teslim eden BYD, üreticiler arasında Toyota'nın ardından ikinci sırada yer aldı. BYD, Ağustos 2025'te 4.877 yeni araç teslim etmişti.

Geely ise aynı dönemde Avustralya'da 4.504 yeni araç satarak, Ağustos 2025'teki 401 adetlik satışa göre yüzde 1000'in üzerinde artış kaydetti.

Yılın başından ağustos sonuna kadar Avustralya'da 68.423 yeni araç satan BYD ise geçen yılın aynı dönemindeki 32.839 adetlik satışını yüzde 108 oranında artırdı.

Kaynak: Xinhua