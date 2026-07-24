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Avustralya'dan ABD'nin Yeni Gümrük Vergilerine Sert Tepki: 'Hiçbir Mantığı Yok'

Avustralya'dan ABD'nin Yeni Gümrük Vergilerine Sert Tepki: 'Hiçbir Mantığı Yok'
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Avustralya Başbakan Yardımcısı Richard Marles, ABD'nin zorla çalıştırmayla mücadele gerekçesiyle Avustralya mallarına uygulayacağı yüzde 12,5'lik gümrük vergisinin 'hiçbir mantığı olmadığını' söyledi. Marles ve Ticaret Bakanı Farrell, verginin serbest ticaret anlaşmasına aykırı olduğunu vurgularken, Avustralya'nın Washington Büyükelçiliği de karara resmen itiraz etti.

KANBERRA, 24 Temmuz (Xinhua) -- Avustralya Başbakan Yardımcısı Richard Marles, ABD'nin zorla çalıştırmayla mücadele kapsamında duyurduğu yeni gümrük vergilerinin "hiçbir mantığı olmadığını" söyledi.

Marles cuma günü Avustralya yayın kuruluşu ABC radyosuna yaptığı açıklamada, federal hükümet olarak Trump yönetiminin gümrük vergisi kararından hayal kırıklığına uğradıklarını belirtti.

ABD, zorla çalıştırmayla mücadelede yeterli önlem almadıklarını öne sürdüğü 60 ülkeden ithal edilen mallara cuma gününden itibaren yüzde 10 ve yüzde 12,5 oranlarında gümrük vergisi uygulayacak. Söz konusu vergi, süresi dolan geçici yüzde 10'luk gümrük vergisinin yerini alacak. Avustralya'nın ABD'ye ihraç ettiği ürünler daha yüksek olan yüzde 12,5'lik vergiye tabi olacak.

Marles, "Bize göre bunun gerçekten hiçbir mantığı yok. Hem ticaret açısından hem de zorla çalıştırmaya karşı tutumumuz açısından görüşümüzü Trump yönetimine iletmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Avustralya Ticaret ve Turizm Bakanı Don Farrell de gümrük vergilerinin temelsiz olduğunu belirterek, uygulamanın Avustralya ile ABD arasındaki serbest ticaret anlaşması ile bağdaşmadığını ve kaldırılması gerektiğini vurguladı.

Farrell, "Dünyada zorla çalıştırma ve modern köleliğe karşı en sert önlemleri alan ülkelerden biriyiz. ABD de dahil olmak üzere tüm dünya bunu kabul etmektedir" dedi.

Avustralya'nın Washington Büyükelçiliği, temmuz başında zorla çalıştırmayla mücadele kapsamında gümrük vergisi uygulanması önerisine karşı ABD Ticaret Temsilcisi'ne resmi itirazda bulunmuştu.

İtiraz dilekçesinde, Avustralya menşeli mallara gümrük vergisi uygulanmasının "hiçbir inandırıcı dayanağının bulunmadığı" belirtilmişti.

Kaynak: Xinhua
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