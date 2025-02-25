Avrupa Konseyi'nden Rusya'ya 16. Yaptırım Paketi

ANONS (Türkçe): ZHOU SAANG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

Avrupa Konseyi, Rusya'ya yönelik enerji, ticaret, ulaştırma, altyapı ve finans gibi birçok sektörü kapsayan 16. yaptırım paketini onayladı.

ANONS (Türkçe): ZHOU SAANG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

Avrupa Konseyi, Rusya'ya yönelik enerji, ticaret, ulaştırma, altyapı ve finans gibi birçok sektörü kapsayan 16. yaptırım paketini onayladı.

Konseyin yaptığı açıklamaya göre, karar Avrupa Birliği üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının pazartesi günü Brüksel'de düzenlediği toplantının ardından alındı. Toplantı, Ukrayna krizinin üçüncü yıldönümüne denk geldi.

Rusya'nın TASS haber ajansının bildirdiğine göre Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, AB'nin 16. yaptırım paketinin beklenen bir adım olduğunu belirtirken, Rusya'nın "Avrupa ile diyaloğu" yeniden başlatmak için herhangi bir zemin görmediğini ifade etti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)