Avrupa'dan sonra ABD, iPhone'ların şarj girişine el attı!

Avrupa Birliği, akıllı telefon ve tablet üreticilerinin 2024 yılından itibaren AB ülkelerinde USB-C portunu kullanmasını zorunlu tutan kararı onayladı. Birçok Android cihaz halihazırda USB-C'yi kullanıyor ancak Apple, iPhone'larda Lightning'ten vazgeçmemekte diretiyordu.

Avrupa Birliği'nin bu kararı, ABD'ye de ilham oldu. Milletvekilleri Ed Markey, Elizabeth Warren ve Bernie Sanders, ülkede evrensel bir ortak şarj cihazı standardı eksikliği olduğunu belirtti. Bu kapsamda ABD Ticaret Bakanı Gina Raimond'a bir mektup yazarak, bu sorunun bakanlık tarafından çözülmesi gerektiğini söylediler.

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Esasında AB'nin kararından bağımsız olarak, USB-C portunun Android ekosisteminde zaten bir standart haline geldiğini söyleyebiliriz. Giriş seviyesi olanlar dışında neredeyse bütün telefonlarda ve tabletler USB-C'ye sahip. Apple'ın iPhone'larında, AirPods'larında, bazı iPad'lerinde ve diğer aksesuarlarında ise Lightning bulunuyor.

2024 yılından itibaren iPhone ve bütün Apple ürünleri dahil olmak üzere AB'de satılacak tüm cihazlarda USB-C olmak zorunda. Ancak ABD, Avrupa'nın yaptığı gibi diretmiyor. Ticaret Bakanı'na mektup yazan milletvekilleri evrensel bir ortak şarj cihazı standardı olmasını istemek dışında, özellikle bir USB teknolojisini zorunlu tutmuyor.

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Mektupta, AB'nin söz konusu kararının kamu yararına alınmış akıllıca bir karar olduğu belirtilerek şöyle devam ediliyor:

"Giderek daha dijital hale gelen toplumumuzda, tüketiciler sıklıkla farklı cihazları için yeni özel şarj ekipmanı ve aksesuarlarına ödeme yapmak zorunda kalıyor. Bu basit bir sıkıntıdan ziyade mali bir yük demek. Ortalama bir tüketici yaklaşık üç cep telefonu şarj cihazına sahiptir ve tüketicilerin yaklaşık yüzde 40'ı en az bir durumda "mevcut şarj cihazları uyumsuz olduğu için cep telefonlarını şarj edemediklerini" bildirmiştir. Yenilik tüketicilere fayda sağlamalıdır. Bu onları uyumsuz aksesuarlarla boğmamalı ve sahip oldukları her cihaz için farklı şarj ekipmanı satın almaya zorlamamalıdır."

Eğer ABD Ticaret Bakanlığı, milletvekillerinin bu çağrısına kulak verip gerekli yasal düzenlemeleri yaparsa Apple, Google ve Samsung dahil tüm akıllı telefon ve tablet üreticileri cihazlarında aynı şarj portunu kullanmak zorunda kalacak. Bu bağlamda ABD Hükümeti'nin tutumu ilerleyen süreçte belli olacak.

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