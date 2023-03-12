Avrupa'da yaşayan Türkler, depremzedeler için sahada

Avrupa'nın bazı ülkelerinde yaşayan Türkler, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'da kendi destekleriyle oluşturulan ve kısa sürede afetzedeleri ağırlamaya başlayacak 100 konteynerlik yerleşkeyi gezdi.

Avrupa'nın bazı ülkelerinde yaşayan Türkler, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'da kendi destekleriyle oluşturulan ve kısa sürede afetzedeleri ağırlamaya başlayacak 100 konteynerlik yerleşkeyi gezdi.

TBMM Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Komisyon Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya'nın koordinesinde bir araya gelen Avrupa Türk Toplumu, topladıkları nakdi yardımlarla Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 155, Akbayır Mahallesi'nde 20 ve Afşin ilçesinde 50 olmak üzere 225 konteyner hazırlayarak depremzedelerin hizmetine sundu.

Avrupa'da yaşayan Türkler, son olarak Hatay'a da 100 konteynerlik barınma alanı hazırladı. "Konya Konteyner Kent" alanında kendilerine tahsis edilen yere 100 konteyner ev yerleştiren hayırseverler, kısa sürede açılacak geçici konaklama merkezini AK Parti Hatay Milletvekilli Sabahat Özgürsoy Çelik eşliğinde inceledi.

Altyapısı Konya Büyükşehir Belediyesince hazırlanan merkezde her biri 21 metrekare yaşam alanına sahip konteynerlerde bir ailenin ihtiyacı olan yatak, mobilya, ısıtıcı, sıcak su da bulunacak.

Hazırlıkları tamamlanan yaşam alanında, kısa süre içinde AFAD'ın koordinesinde afetzedeler ağırlanmaya başlanacak.

Hollanda'da yaşayan Kayserili Hilal Kayış Sungur, AA muhabirine, büyük afetten sonra yaşadığı üzüntüyü tarif edemeyeceğini, buradaki insanlara yardım etmek adına kısa sürede Türkiye'ye geldiğini söyledi.

Eskiden aşçılık yaptığı için deprem bölgesinde yemek işlerine katkı sağlamak istediğini ancak sonrasında bunun yerine Hollanda'da bir aşevi açıp gelirini bu ülkeye giden afetzedelere aktarmaya karar verdiğini aktaran Sungur, şöyle konuştu:

"Vatanımıza, milletimize bir şekilde katkı sağlayalım istedik. Hamdolsun buradaki ağabeylerimiz de böyle bir şey düşünmüş. Üstlendik, konteynerlerin havlusundan bütün eşyalarına kadar tamamlayalım dedik. Yola çıktık ve hamdolsun buradayız. Elimizden gelen şu an bu. İleriki zamanda ramazan programımız olacak, orada da yardımlar yapılacak. Onu yine bu konteyner kentteki insanların faydalanması için kullanacağız. Bu farklı bir duygu. Daha önce de başka felaketler oldu, üzüldük ama bu bambaşka bir felaket. Günler boyu uyumadık, yemedik, içmedik. Çünkü her yaptığımız şey fazla geldi."

"Çorbada tuzumuz bulunsun"

Almanya'da yaşayan Hataylı Mehmet Sağanak da depremi duyar duymaz memleketine geldiğini ve 15 gün boyunca enkazlardaki arama kurtarma çalışmalarına katıldığını anlattı.

Afette yakın akrabalarını kaybettiğini bildiren Sağanak, enkaz sürecinin ardından hayatta kalan depremzedeler için de bir şeyler yapmak istediklerini dile getirdi.

Eşinin hemşire olduğunu ve bu süreçte sağlık ekiplerine yardım ettiğini söyleyen Sağanak, şunları kaydetti:

"Almanya'dan, Avrupa'dan gelen birçok kardeşimiz var. Örgütlü olarak gelenler vardı, bireysel olarak çıkıp gelenler vardı. Maddi manevi ne gerekiyorsa yaptılar. Burasıyla ilgili de öncelikle şunu söylemek isterim, AK Parti İstanbul Milletvekilimiz Sayın Zafer Sırakaya'nın öncülüğünde biz bir araya geldik. Biz de Avrupa'da yaşayan Türkler olarak buna katkı sağladık. Şükürler olsun burada geçici de olsa bir barınma merkezi kurmuş olduk. Zafer Bey başta olmak üzere buraya katkı sağlayan Avrupa'daki bütün kardeşlerimize, bütün vatandaşlarımıza teşekkür ederim. Onların sayesinde inşallah burada zorda kalan, sokakta çadırda kalan vatandaşlarımız geçici de olsa bir barınma imkanı bulacaklar."

Samsunlu Gülay Soysal ise depremlerin ardından yaraların sarılması için bir grupla Hollanda'dan geldiklerini belirtti.

"Çorbada tuzumuz bulunsun" düşüncesiyle hareket ettiklerine değinen Soysal, "Elhamdülillah seferber olduk. Hani diyoruz ya 'tek vatan, tek millet' gerçekten öyle. Acı bizim acımız. Yani insanları burada bırakamayız." dedi.