AB'de kadınlar erkeklerden önce aile evinden ayrılıyor

Finlandiya'da gençler 21'inde aile evinden ayrılırken, Hırvatlarda bu 31'i buluyor. Veriler, genç kadınların erkeklerden daha erken yaşta kendi evine çıktığına işaret ediyor. Almanya'da gençler, ebeveynlerinin evinden ortalama 24,1 yaşında ayrılıyor. Bu, Alman gençlerinAvrupalı yaşıtlarının birçoğundan çok daha erken yaşta bağımsızlığa adım attığını ve kendi ayakları üzerinde durmaya başladığını gösteriyor.

Öte yandan 2024 yılıyla kıyaslandığında, Almanya'da evden ayrılma yaşının 23,9'dan 24,1'e yükselerek hafif bir artış gösterdiği de kaydedildi.

Almanya Yayın Ağı'nın (RND), Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat'ın verilerine dayandırdığı habere göre, 2025'te Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde ebeveyn evinden ayrılma yaşının genel ortalaması 26,3 oldu.

Kuzey ile güney ülkeleri arasında büyük fark

Ülkeler bazında bakıldığında; anne ve babalarının yanında en uzun süre kalanlar, ortalama 31,5 yaşında evden ayrılan Hırvat gençler oldu. Yunanistan ve Slovakya'daki yaşıtları da 30,9 yaş ortalamasıyla ebeveyn hanesinden bağını nispeten geç koparanlar arasında önde geliyor.

Gençlerin kendi evlerine çıkması konusunda Avrupa'nın kuzeyinde yer alan ülkelerle güneyindekiler arasında belirgin bir fark olduğu gözleniyor. Kuzey Avrupa'da gençlerin anne ve babalarının evinden ayrılma yaşı hayli düşükken; bu oran Finlandiya'da ortalama 21,3, Danimarka'da 21,8, Litvanya'da ise 22,7 olarak gerçekleşti.

Kadınlar kendi ayakları üzerinde daha erken duruyor

Eurostat verilerinde, evden ayrılma yaşında cinsiyet farkı da göze çarpıyor. Buna göre Almanya'da genç erkekler aile evinden ortalama 24,8 yaşında ayrılırken, genç kadınlarda bu yaş 23,3 oldu. Veriler, bu farkın AB genelinde diğer ülkelerde de benzer olduğunu ortaya koydu.

Kaynak: Deutsche Welle