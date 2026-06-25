Haberler

Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa borsaları, ABD'den gelen güçlü makroekonomik veriler ve teknoloji şirketlerinin olumlu finansal sonuçlarının desteğiyle haftanın dördüncü işlem gününü yükselişle kapattı. Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,80 artışla 640,21 puana çıktı. Micron'un güçlü karları ve Bayer lehine çıkan mahkeme kararı piyasalara pozitif yansıdı.

Avrupa borsaları, haftanın dördüncü işlem gününü, ABD'den gelen güçlü makroekonomik veriler ve teknoloji şirketlerinin olumlu finansal sonuçlarının desteğiyle yükselişle kapattı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,80 artışla 640,21 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,65 artarak 10.529,892, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,03 değer kazanarak 24.994,83, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,55 yükselerek 8.431,61 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,28 artışla 51.782,91 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.20 itibarıyla yüzde 0,15 yükselişle 1,137 oldu.

Uluslararası piyasalarda Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.20 itibarıyla yüzde 0,15 yükselişle 1,137 seviyesinde işlem gördü.

Küresel piyasalardaki pozitif seyre, ABD'li bellek çipi üreticisi Micron'un beklentilerin üzerindeki çeyrek dönem karları ve güçlü gelecek öngörüleri yön verdi.

Micron'un oluşturduğu iyimserlik, Avrupa yarı iletken sektörüne de yansıdı. DAX endeksinde işlem gören Infineon yüzde 3,1, MDax'taki Suss Microtec ise yüzde 5 değer kazandı.

Günün en dikkat çekici hisse hareketi ise Alman ilaç ve tarım kimyasalları şirketi Bayer'de yaşandı. ABD'de Yüksek Mahkeme'nin "Roundup" adlı yabani ot ilacıyla ilgili davada şirket lehine verdiği karar, hukuki risklerin büyük ölçüde azalacağı beklentisini doğurdu. Bu gelişmeyle Bayer hisseleri yüzde 19'a yakın artarak şubat ortasından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş
Tarihi mutabakat sonrası bir ilk: Hürmüz Boğazı yakınlarında bir gemi saldırıya uğradı

Tarihi mutabakat sonrası bir ilk! Hürmüz'de korkutan saldırı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz! Aradaki fark çift hanelere ulaştı

Son ankette büyük sürpriz! Aradaki fark çift hanelere ulaştı

150 yıllık marka tarihe karıştı! Raflardan sessizce çekildi

150 yıllık marka tarihe karıştı! Raflardan sessizce çekildi
Esenyurt'taki kanlı pusunun görüntüleri ortaya çıktı

Olayların ilçesindeki infaz kamerada! Defalarca kafasına sıktı
Son saniye YKS'ye alınmayan genç kız: Benim vaktim vardı, kapıyı yüzüme kapattılar

Görüntü tepki çekmişti! Son saniye YKS'ye alınmayan genç kız konuştu
Mezuniyet töreninde kriz çıkartan pankart! Zorla ellerinden aldılar

Mezuniyet töreninde kriz çıkartan pankart! Zorla ellerinden aldılar
20 yaşındaki askerin acı sonu: Kahreden anlar anbean kamerada

20 yaşındaki askerin acı sonu: Kahreden anlar anbean kamerada
Evini satıp 1 kilogram altın alan vatandaşın kaybı çok büyük

Evini satıp 1 kilogram altın aldı, kaybı çok büyük