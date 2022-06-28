Avcılar sahilinde ceset bulundu İstanbul Avcılar sahilinde genç bir kadının cesedi bulundu. İstanbul Avcılar sahilinde genç bir kadının cesedi bulundu. Alınan bilgiye göre, ihbar üzerine Denizköşkler Mahallesi'ne giden polis ekipleri, denizde kadın cesedi olduğunu görünce itfaiyeye bilgi verdi. Ceset, itfaiye görevlilerince sudan çıkarıldı. Çevrede yapılan aramalarda, kadına ait olduğu düşünülen spor ayakkabı, çanta ve cep telefonu bulundu. Adının Ebru Yaşa olduğu tespit edilen 25 yaşındaki kadının bugün öğle saatlerinde ikametinden ayrıldığı ve telefonuna gelen çağrılara cevap vermediği belirlendi. Yaşa'nın ailesinin gün içinde Esenyurt Esenkent Gazi Turgut Asan Polis Merkezine kayıp başvurusunda bulunduğu tespit edildi. Ceset, olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Güncel İtfaiye Avcılar Güncel Haberler

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