Avcılar Otoyolu Gişeleri 6 Gün Süreyle Trafiğe Kapalı

Avcılar Otoyolu Gişeleri 6 Gün Süreyle Trafiğe Kapalı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avcılar gişelerinde Serbest Geçiş Sistemi kurulumu nedeniyle otoyola giriş ve çıkışlar 6 gün süreyle kapatıldı. Sürücüler alternatif güzergahlara yönlendiriliyor.

AVRUPA Otoyolu Avcılar gişelerinde, Serbest Geçiş Sistemi için başlatılan çalışmalar nedeniyle gişe giriş ve çıkışları 6 gün süreyle trafiğe kapatıldı, sürücüler ise alternatif güzergahlara yönlendirildi.

Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki O-3 Avrupa Otoyolu'nun Avcılar Ücret Toplama İstasyonu'nda Serbest Geçiş Sistemi kurulması çalışmaları saat 23.00 itibarıyla başladı. Çalışmalar kapsamında mevcut beton gişe adaları yıkılacak. 24 saat esasına göre yürütülen çalışmaların 6 gün içinde tamamlanması planlanırken, bu süre boyunca Avcılar gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar çift yönlü olarak kapatıldı.

Yetkililer, sürücülerin mağduriyet yaşamamaları için belirlenen alternatif güzergahlara yönlendirdi.

Serbest Geçiş Sistemi'nin devreye alınmasıyla birlikte, bölgede trafik akışının daha hızlı ve kesintisiz hale gelmesinin hedeflendiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
ABD'den Suriye hamlesi! Yaptırımlar kaldırıldı

ABD'den Suriye'ye yönelik yaptırımlar için kritik adım!
Görevden alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutukluluğuna devam kararı

Görevden alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer için karar
Özel'e hedef gösterdiği Fatih Belediye Başkanı Turan'dan yanıt: Hemen bugün açıklasın

Özel'e hedef gösterdiği Belediye Başkanı'ndan yanıt: Bugün açıklasın
Elazığspor Başkanı, Vanspor deplasmanına böyle gitti! Fondaki müziğe dikkat

Vanspor deplasmanına böyle gitti! Fondaki müziğe dikkat
Yeşilçam oyuncusunu öldüren genç kızın kaçma anı güvenlik kamerasında

Kendisini eve çağıran Yeşilçam oyuncusunu öldürüp böyle kaçmış
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Adile' filminde Kemal Sunal'ı canlandıracak isim belli oldu!

'Adile' filminde Kemal Sunal'ı canlandıracak isim belli oldu!
20 gün önce anket yapıldı! İşte Erdoğan'ın 'Aşkım' dediği İstanbul'da son durum

İşte Erdoğan'ın "Aşkım, sevdam" dediği İstanbul'da son durum
İBB'ye 4. dalga operasyon! İmamoğlu'nun özel kalemi ve koruma müdürü gözaltında

İBB'ye 4. dalga operasyon! İmamoğlu'na en yakın isimler gözaltında
Sıcak havadan bunalan Mauro Icardi ve China Suarez, havuzda aşka geldi

Sıcak havadan bunaldılar! Havuzda aşka geldiler
Mustafa Destici: 2027 sonbaharında erken seçim yapılabilir

Cumhur İttifakı ortağı erken seçim için tarih verdi
Türk profesörün şakasını dünya basını gerçek sandı, röportaj isteyen bile oldu

Profesörün şakasını dünya basını gerçek sandı! Röportaj bile istediler
Aile üyeleri Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağının altından geçti, iki yıllık husumet son buldu

Tekbirler eşliğinde altından geçtiler! Burada tek bir amaç var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.